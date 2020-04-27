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РИА Наука
2020-04-27T09:00
https://ria.ru/20200427/1570533273.html
Гипотеза странствий: путь древнего человека в Западную Сибирь
https://cdn23.img.ria.ru/images/156108/36/1561083688_0:32:1152:680_1036x0_80_0_0_bed9212f1e8b112dd21b6857482a1f63.jpg
РИА Новости

Гипотеза странствий: путь древнего человека в Западную Сибирь

09:00 27.04.2020
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CC BY 2.0 / hape662 / Кроманьонец. Пещера Ласко
Кроманьонец. Пещера Ласко
CC BY 2.0 / hape662 /
Реальная картина расселения человечества по планете во многом остается загадкой, хотя и имеет огромную ценность для исторической науки. По одной из научных теорий, в каменном веке наши предки пересекли Урал с запада на восток, заселив территорию Ямала. Подробнее о приключениях древних людей и современных археологов — в новом материале РИА Новости, подготовленном на основе данных исследований, опубликованных в журналах Stratum и "Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий".

Все начинается с гипотезы

До сих пор ученые не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, когда древний человек появился на северном Приуралье, в низовьях Оби — современная территории Ямало-Ненецкого административного округа — и откуда он впервые туда пришел. На сегодняшний день в качестве рабочей гипотезы рассматривается ситуация, когда в разные периоды каменного века заселение северных территорий Западной Сибири могло осуществляться с различных направлений, в зависимости от текущих климатических и ландшафтных условий.
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Проверкой части этой гипотезы — о миграции палеолитического человека с Запада на Восток (из Предуралья на территорию Нижней Оби через Уральский хребет) и возможном заселении этих территорий начиная с 90 тыс. лет назад — сегодня совместно занимаются специалисты сразу нескольких научных коллективов: Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН), Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева (ИГМ СО РАН) и Института ядерной физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН).
"До недавнего времени считалось, что север Оби, современная территория, расположенная севернее Ханты-Мансийска, 15–25 тыс. лет назад была покрыта ледником, а южная часть затапливалась ледниковым озером, – рассказывает доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН Иван Зольников. — Но находки мамонтов в районе так называемого Мансийского озера показали, что оледенения здесь не было, а значит, здесь были все условия для расселения человека, в отличие от покрытой льдом Русской равнины".

Сквозь горы и тысячелетия

Чтобы подтвердить эту теорию, ученые создали цифровую модель MERIT Уральского хребта и прилегающей к нему территории. Усреднив отметки абсолютных высот, удалось выделить три магистральные (широкие, уклон меньше 4°) и шесть второстепенных (более узкие, с уклонами менее 8°), соединяющихся с главными проходами сквозных долин, пересекающих хребет. Именно по таким проходам, по мнению специалистов, могли совершать длительные путешествия семейные группы палеолитических людей, включая стариков и детей.
© Фото : http://paeas.ru/Articleru/252Сквозные долины через Северный Урал. 1 – гидросеть; 2 – населенные пункты, сквозные долины; 3 – основные; 4 – второстепенные
Сквозные долины через Северный Урал. 1 – гидросеть; 2 – населенные пункты, сквозные долины; 3 – основные; 4 – второстепенные
© Фото : http://paeas.ru/Articleru/252
Сквозные долины через Северный Урал. 1 – гидросеть; 2 – населенные пункты, сквозные долины; 3 – основные; 4 – второстепенные
Таким образом, сегодня можно утверждать, что существовали потенциальные пути миграции людей через Северный Урал, начиная примерно с 60 тыс. л.н., т.е. в каменном веке, когда на этой территории уже не существовало ни ледников, ни подпрудных бассейнов, и можно оценивать северное Приуралье как территорию, с высокой долей вероятности исходную для заселения севера Обской долины.

Вне контекста

Однако все артефакты, найденные специалистами в ходе экспедиций 2016–2019 годов, были обнаружены в поверхностном залегании — на берегах рек, куда находки со временем смывает вода, то есть они выпадают из культурного слоя и остаются вне контекста.
Чтобы доказать теорию заселения Нижней Оби человеком, специалисты должны найти палеолитическую стоянку. "Сегодня мы уже не ищем факты существования здесь человека. Собрано множество костей четвертичной фауны, которая говорит, что млекопитающие жили на этой территории, а за ними, естественно, шли люди. Мы понимаем, что эта территория – не белое пятно, – объясняет старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Александр Постнов. – Теперь нам необходимо найти контекст, например, палеолитическую стоянку (орудия труда и их производства, обработанные кости, кострища и т.п.) либо же утилизированный человеком скелет мамонта. Нам нужно что-то об их жизни".
© Фото : предоставлено А. АнойкинымАртефакты, найденные в ходе полевых работ лета 2019 года
Артефакты, найденные в ходе полевых работ лета 2019 года
© Фото : предоставлено А. Анойкиным
Артефакты, найденные в ходе полевых работ лета 2019 года
Антон Выборнов, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, отмечает, что у любых археологических полевых работ всегда есть две цели: проверка гипотезы и поиск материалов для формирования новых методов поиска. По его словам, обе эти цели были достигнуты по итогам полевых работ 2019 года — гипотезу подтверждают найденные артефакты, датированные почвы и плейстоценовая фауна.
"Мы надеемся, что со временем наша гипотеза станет теорией, описывающей заселение человеком Нижней Оби в эпоху палеолита. До нашей экспедиции на Нижней Оби было две датированные находки фауны, мы увеличили это количество в десятки раз. Апробировав методику поиска, мы поняли, что должны расширяться – необходимо отходить от основного русла реки, выходить на водоразделы, исследовать пути выхода человека на магистральную Обь, те самые сквозные долины", — отметил он.
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Однако этот проект охватывает очень большую и сложную территорию. По словам старшего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН, доктора исторических наук Антона Анойкина, специалистам приходится изучать за короткое северное лето участки протяженностью несколько сотен километров в крайне непростом регионе.
"С одной стороны, субарктическом, с другой – субконтинентальном, где-то граничащем с горами Урала, а где-то – с болотами Васюганья. Проанализировать этот регион и дать оценку в плане заселения его древним человеком, описать здесь культуру населения в каменном веке специалисту одного профиля не под силу. Тут нужна коллаборация – объединение работ исследователей разных научных направлений. Только так можно выработать полноценную рабочую гипотезу и получить реальные результаты", – объясняет Антон Анойкин.
Но, несмотря на все сложности, это первое столь масштабное и продуктивное исследование ранней (плейстоценовой) истории заселения севера Западной Сибири и важная часть фундаментальных научных исследований по истории начального освоения человеком северной части Евразии.
Исследования проходят в рамках проекта "Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком", поддержанного грантом Российского научного фонда. Промежуточные результаты опубликованы в журналах Stratum и "Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий".
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