Патриарх Кирилл соболезнует в связи со смертью епископа Вениамина

"Со скорбью узнал о кончине преосвященного Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, в результате тяжелых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Глубоко соболезную всем вам в связи с постигшей вас утратой", — говорится в соболезновании патриарха духовенству и мирянам Железногорской епархии.