Патриарх Кирилл соболезнует в связи со смертью епископа Вениамина

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной епископа Железногорского и Льговского Вениамина, заразившегося коронавирусом, сообщает сайт Московского патриархата.
Епископ Вениамин скончался в воскресенье в Курске. По информации РПЦ, несколько дней назад он был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. В субботу епископ был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекций.
"Со скорбью узнал о кончине преосвященного Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, в результате тяжелых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Глубоко соболезную всем вам в связи с постигшей вас утратой", — говорится в соболезновании патриарха духовенству и мирянам Железногорской епархии.
Предстоятель Русской церкви отметил, что епископ Вениамин "посвятил свою жизнь служению Господу и Его Церкви", заботился "о возрастании в вере и любви Христовой" всех верующих.
Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, скончавшимся после заболевания коронавирусом.
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