Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Курске на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, болевший COVID-19.
"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекций", — сообщается на сайте Московского патриархата.
Вениамин Королев родился в 1965 году в Орловской области. В 1996-м поступил в Знаменский мужской монастырь в Курске, где принял монашество, а затем и священный сан (иеромонах). Через три года стал начальником скита преподобного Серафима Саровского Коренной пустыни.
В 2006 году Вениамина назначили наместником Курской-Коренной пустыни, а в июле 2012-го решением Священного Синода РПЦ он был избран епископом Железногорским и Льговским.
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