Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса

"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекций", — сообщается на сайте Московского патриархата.

Вениамин Королев родился в 1965 году в Орловской области. В 1996-м поступил в Знаменский мужской монастырь в Курске, где принял монашество, а затем и священный сан (иеромонах). Через три года стал начальником скита преподобного Серафима Саровского Коренной пустыни.