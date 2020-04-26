Эксперт прокомментировал отказ Рогозина сотрудничать с Маском

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отказ главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина от сотрудничества с американской компанией SpaceX Илона Маска противоречит позиции России о необходимости сотрудничества в космосе, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее Рогозин в Twitter в ответ на вопрос читателя заявил, что не станет объединяться с Маском, поскольку тот является подрядчиком Пентагона.
"Россия всегда выступала за сотрудничество в космосе. Самые яркие примеры такого сотрудничества - программа "Союз-Аполлон", проект Международной космической станции. Этот опыт надо поддерживать и развивать. Позиция разделения, что нужно размежеваться, что каждый в космосе сам за себя - это позиция (президента США) Дональда Трампа, закрепленная в его последнем указе об освоении космоса частными компаниями. По сути, отказ от сотрудничества с Маском - это поддержка такого подхода", - заявил Ионин РИА Новости.
Кроме того, он назвал натянутыми обвинения в адрес Маска о сотрудничестве с Пентагоном, учитывая, что все космические агентства и корпорации задействованы в выполнении задач в области обороны и безопасности своих стран.
"Такие обвинения можно предъявить всем, например, Boeing и Lockheed Martin, которым Роскосмос продает ракетные двигатели. Или самому Роскосмосу, доля гособоронзаказа в продукции которого достигает 40-50 процентов. И это нормально, потому что Роскосмос решает и гражданские, и военные заказы", - отметил эксперт.