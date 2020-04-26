Эксперт прокомментировал отказ Рогозина сотрудничать с Маском

"Россия всегда выступала за сотрудничество в космосе. Самые яркие примеры такого сотрудничества - программа "Союз-Аполлон", проект Международной космической станции. Этот опыт надо поддерживать и развивать. Позиция разделения, что нужно размежеваться, что каждый в космосе сам за себя - это позиция (президента США) Дональда Трампа, закрепленная в его последнем указе об освоении космоса частными компаниями. По сути, отказ от сотрудничества с Маском - это поддержка такого подхода", - заявил Ионин РИА Новости.