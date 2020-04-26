Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T23:04
https://ria.ru/20200426/1570603124.html
Эксперт прокомментировал отказ Рогозина сотрудничать с Маском
https://cdn21.img.ria.ru/images/153349/78/1533497881_0:135:2200:1373_1036x0_80_0_0_c8c7a8274263aca2f8698397a53ab0e7.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал отказ Рогозина сотрудничать с Маском

23:04 26.04.2020
3912
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
© AP Photo / Refugio Ruiz
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отказ главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина от сотрудничества с американской компанией SpaceX Илона Маска противоречит позиции России о необходимости сотрудничества в космосе, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее Рогозин в Twitter в ответ на вопрос читателя заявил, что не станет объединяться с Маском, поскольку тот является подрядчиком Пентагона.
Суперлуние на космодроме Байконур
11 апреля, 18:00
"В указаниях не нуждаемся". Рогозин и Илон Маск поспорили в твиттере
"Россия всегда выступала за сотрудничество в космосе. Самые яркие примеры такого сотрудничества - программа "Союз-Аполлон", проект Международной космической станции. Этот опыт надо поддерживать и развивать. Позиция разделения, что нужно размежеваться, что каждый в космосе сам за себя - это позиция (президента США) Дональда Трампа, закрепленная в его последнем указе об освоении космоса частными компаниями. По сути, отказ от сотрудничества с Маском - это поддержка такого подхода", - заявил Ионин РИА Новости.
Кроме того, он назвал натянутыми обвинения в адрес Маска о сотрудничестве с Пентагоном, учитывая, что все космические агентства и корпорации задействованы в выполнении задач в области обороны и безопасности своих стран.
"Такие обвинения можно предъявить всем, например, Boeing и Lockheed Martin, которым Роскосмос продает ракетные двигатели. Или самому Роскосмосу, доля гособоронзаказа в продукции которого достигает 40-50 процентов. И это нормально, потому что Роскосмос решает и гражданские, и военные заказы", - отметил эксперт.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
26 апреля, 15:34РИА Наука
Российские эксперты объяснили, почему у Маска дешевые многоразовые ракеты
40831366
Илон МаскАндрей ИонинМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинОбщество
Популярные комментарии
Мы узнали, что член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин является или проплаченным агентом Маска или просто из секты "маскопоклоняющихся".
26 апреля, 23:20
АПАлександр Перов
28200023
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361
13:43Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера
13:43Почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарства, сообщила Голикова
13:43Москва и Вашингтон продолжат контакты по стратегической стабильности
13:42Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19
13:41В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи
13:40Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
13:40Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Регионы продолжат обеспечивать ветеранов жильем, заявила Голикова
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
Лента новостейМолния