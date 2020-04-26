Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

Спутниковая система связи Starlink предназначена для обеспечения глобальным широкополосным доступом в интернет. В прошлом году американская компания сообщила о планах вывести на орбиту 42 тысячи таких спутников — это в пять раз больше, чем было запущено космических аппаратов всеми странами мира с 1957 года.