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Рогозин не хочет объединять усилия с Маском
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РИА Новости

Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

19:40 26.04.2020 (обновлено: 20:52 26.04.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, что не хочет объединять усилия с деятельностью SpaceX, поскольку компания Илона Маска работает в интересах американских военных.
"Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?" — сказал Рогозин в ответ на предложение подписчика об объединении усилий с Маском.
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Глава российской корпорации также отметил, что спутниковая группировка Starlink, разворачиваемая SpaceX, будет использована в военных целях.
"Она двойного применения. Не стройте иллюзий", — заключил Рогозин.
Спутниковая система связи Starlink предназначена для обеспечения глобальным широкополосным доступом в интернет. В прошлом году американская компания сообщила о планах вывести на орбиту 42 тысячи таких спутников — это в пять раз больше, чем было запущено космических аппаратов всеми странами мира с 1957 года.
К настоящему времени SpaceX запустила 420 спутников Starlink своими ракетами-носителями Falcon-9.
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