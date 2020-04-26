Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, что не хочет объединять усилия с деятельностью SpaceX, поскольку компания Илона Маска работает в интересах американских военных.
"Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?" — сказал Рогозин в ответ на предложение подписчика об объединении усилий с Маском.
Глава российской корпорации также отметил, что спутниковая группировка Starlink, разворачиваемая SpaceX, будет использована в военных целях.
"Она двойного применения. Не стройте иллюзий", — заключил Рогозин.
Спутниковая система связи Starlink предназначена для обеспечения глобальным широкополосным доступом в интернет. В прошлом году американская компания сообщила о планах вывести на орбиту 42 тысячи таких спутников — это в пять раз больше, чем было запущено космических аппаратов всеми странами мира с 1957 года.
К настоящему времени SpaceX запустила 420 спутников Starlink своими ракетами-носителями Falcon-9.