Италия возобновит производство и откроет стройки

РИМ, 26 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Италия в рамках намеченного с 4 мая послабления карантина возобновит промышленное производство и откроет стройки, заявил премьер-министр Джузеппе Конте

"С 4 мая разрешается работа баров и ресторанов на вынос при отсутствии массового скопления людей перед ними и очередей. Еда должна будет употребляться дома или в офисе. Мы возобновляем все производство, все строительные работы и всю оптовую торговлю, которая с ними связана", - сказал Конте на пресс-конференции, говоря о положениях будущего декрета, содержащего снятие части ограничений.

Говоря о положениях будущего декрета, содержащего снятие части ограничений, Конте заявил об установлении фиксированной цены на медицинские маски, которая составит 50 евроцентов, и отмены НДС с этого вида товаров.

Занятия в школах планируется возобновить с сентября, отметил Конте

"Мы движемся в направлении отмены карантина с 4 мая, но мы хотим держать ситуацию под контролем. Регионы будут ежедневно информировать нас об эпидемиологической кривой. Министр здравоохранения через три дня после декрета укажет пороговые значения, которые необходимо соблюдать, чтобы вмешаться в определенные ситуации и "перекрыть кран", - подчеркнул итальянский премьер.