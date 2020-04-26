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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T00:31
https://ria.ru/20200426/1570602891.html
Лукашенко выступил против запирания людей в "затхлых квартирах"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_ff0b2853d9a1c5ff702c9dc74bfbb19c.jpg
РИА Новости

Лукашенко выступил против запирания людей в "затхлых квартирах"

22:35 26.04.2020 (обновлено: 00:31 27.04.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему белорусские власти отказались на фоне коронавируса вводить ограничения для передвижения людей и работы экономики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным на воскресенье, в Белоруссии число заражений COVID-19 выросло за сутки на 873 до 10,46 тысячи, умерли еще пять человек, всего умерших 72.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
23 апреля, 23:49Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом
"Я не принял решение изолировать людей. Людей невозможно изолировать. Тревога если страшная, люди сами спрячутся, им только дай команду. А люди не понимают, что происходит. Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы ж такие, как в России. Нас же не изолируешь", — заявил Лукашенко в воскресенье во время рабочей поездки в Гомельскую область. Фрагменты его выступления показали вечером телеканалы ОНТ и СТВ.
При этом белорусский президент раскритиковал обязательную изоляцию для всего населения. "Ну что может получиться после изоляции? Изолировали. Кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат — все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, напуганные и запуганные. Сейчас их надо выпускать, сейчас надо снимать режим изоляции. А вирус бродит, люди болеют, по 400 человек во Франции умирают, по 600 человек в Великобритании. Они открыли ворота — люди вышли. И они (люди. — Прим. ред.) атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, вторая волна их накроет", — пояснил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр
21 апреля, 11:53Распространение нового коронавируса
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Он также объяснил, почему в республике не останавливали работу предприятий. "Сейчас экономику остановим, кто (из стран. — Прим. ред.) быстрее поднимется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные? Тогда к нам придут и скажут: "Вот вам пять миллиардов долларов, чтобы экономику раскрутить. На вон тех рынках продадите молоко-мясо, но за это вы будете делать то, что мы скажем. Не будете — помрете с голоду". Выбор какой — умереть с голоду или без войны отдаться и уйти под протекторат богатых и сильных государств. Поэтому было принято решение: экономику не останавливать", — сказал Лукашенко.
Вместе с тем он заметил, что его позиция была многими не понята. "Все об меня ноги вытирали, и вы даже не верили, правильно я делаю или нет. А сейчас все (страны. — Прим. ред.) начали шевелиться. Даже европейцы богатые понимают, что о них тоже могут вытереть ноги. Но надо лицо сохранить, красиво из этого (ограничительных мер по коронавирусу. — Прим. ред.) выйти и потихоньку", — сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
17 апреля, 11:20Распространение нового коронавируса
Лукашенко рассказал о "лучике надежды" в ситуации с COVID-19 в Белоруссии
Лукашенко подчеркнул, что по этим причинам было принято решение в Белоруссии "идти своим путем". Он пояснил, что если человек в Белоруссии видит у себя признаки ОРВИ и оперативно обращается к врачам, то его при легком течении коронавируса лечат в домашних условиях, при более серьезном — госпитализируют. "Решение, которое мною было принято, — действовать сообразно обстановке. Надо изолировать — будем изолировать. Надо вводить карантин — будем вводить карантин. Надо — введем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час? Вот один военный пройдет по улице — никто не выйдет. Еще автомат ему на шею повесить. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нет такой необходимости", — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что подобные меры создают панику. "Паника — страшное дело. Паника ускоряет течение болезни, усиливает болезнь. Поэтому надо идти от жизни", — заключил белорусский лидер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
6463555698
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Поэтому в Белоруссии умерших в 2 раза больше чем в РФ(пропорционально населению) по официальным данным, а неофициально еще больше. Пусть дальше "батьку" слушают.
26 апреля, 22:53
ВВладимир
48120060
В Москве перегнули палку с этим карантином, заставили людей с детьми сидеть дома. Что бы было если бы люди с детьми гуляли в парках и скверах, соблюдая дистанцию? Ничего. Но штрафуют обычных людей, устроии город строгого режима.
26 апреля, 23:18
АПАлександр Перов
67001238
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