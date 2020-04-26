Лукашенко выступил против запирания людей в "затхлых квартирах"

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему белорусские власти отказались на фоне коронавируса вводить ограничения для передвижения людей и работы экономики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным на воскресенье, в Белоруссии число заражений COVID-19 выросло за сутки на 873 до 10,46 тысячи, умерли еще пять человек, всего умерших 72.

СТВ. "Я не принял решение изолировать людей. Людей невозможно изолировать. Тревога если страшная, люди сами спрячутся, им только дай команду. А люди не понимают, что происходит. Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы ж такие, как в России. Нас же не изолируешь", — заявил Лукашенко в воскресенье во время рабочей поездки в Гомельскую область . Фрагменты его выступления показали вечером телеканалы ОНТ

При этом белорусский президент раскритиковал обязательную изоляцию для всего населения. "Ну что может получиться после изоляции? Изолировали. Кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат — все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, напуганные и запуганные. Сейчас их надо выпускать, сейчас надо снимать режим изоляции. А вирус бродит, люди болеют, по 400 человек во Франции умирают, по 600 человек в Великобритании. Они открыли ворота — люди вышли. И они (люди. — Прим. ред.) атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, вторая волна их накроет", — пояснил белорусский президент.

Он также объяснил, почему в республике не останавливали работу предприятий. "Сейчас экономику остановим, кто (из стран. — Прим. ред.) быстрее поднимется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные? Тогда к нам придут и скажут: "Вот вам пять миллиардов долларов, чтобы экономику раскрутить. На вон тех рынках продадите молоко-мясо, но за это вы будете делать то, что мы скажем. Не будете — помрете с голоду". Выбор какой — умереть с голоду или без войны отдаться и уйти под протекторат богатых и сильных государств. Поэтому было принято решение: экономику не останавливать", — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он заметил, что его позиция была многими не понята. "Все об меня ноги вытирали, и вы даже не верили, правильно я делаю или нет. А сейчас все (страны. — Прим. ред.) начали шевелиться. Даже европейцы богатые понимают, что о них тоже могут вытереть ноги. Но надо лицо сохранить, красиво из этого (ограничительных мер по коронавирусу. — Прим. ред.) выйти и потихоньку", — сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что по этим причинам было принято решение в Белоруссии "идти своим путем". Он пояснил, что если человек в Белоруссии видит у себя признаки ОРВИ и оперативно обращается к врачам, то его при легком течении коронавируса лечат в домашних условиях, при более серьезном — госпитализируют. "Решение, которое мною было принято, — действовать сообразно обстановке. Надо изолировать — будем изолировать. Надо вводить карантин — будем вводить карантин. Надо — введем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час? Вот один военный пройдет по улице — никто не выйдет. Еще автомат ему на шею повесить. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нет такой необходимости", — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что подобные меры создают панику. "Паника — страшное дело. Паника ускоряет течение болезни, усиливает болезнь. Поэтому надо идти от жизни", — заключил белорусский лидер.