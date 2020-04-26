Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией

МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

"Плюс (к внутренним мерам поддержки экономики страны в условиях пандемии – ред.) внешний контур. Международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми ими вступили в переговоры. Потенциально это – 2-2,5 миллиарда долларов. И многие из них просят, чтобы тоже были предоставлены правительственные гарантии (в погашении займов – ред.), и я думаю, мы на это пойдем", - сказал Крутой в интервью телеканалу ОНТ , показанном в воскресенье.

Он не исключил, что республика осознанно увеличит лимит внешнего госдолга. "У нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза", - сказал Крутой, уточнив, что это может быть еще одной антикризисной мерой.

В интервью телеканалу " Беларусь 1 " в воскресенье Крутой уточнил, что, в частности, Минск ведет переговоры с правительствами ряда государств, со Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком и другими структурами. "Практически все уже получили наши заявки. Сейчас идет еженедельная работа, чтобы постараться привлечь ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость государственного долга и возможности его рефинансирования в тех объемах, как мы планировали в начале года. Никто из них не отказал", - подчеркнул он.

Крутой добавил, что в рамках белорусской квоты Минск может рассчитывать на средства от МВФ в размере около 900 миллионов долларов. "Всемирный банк – это переговоры примерно на 300 миллионов долларов, Европейский инвестиционный банк – тоже примерно 300 миллионов долларов", - продолжил он.

Первый вице-премьер напомнил, что на неделе приняты внутренние меры поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В целом, по его словам, шесть блоков пакета поддержки, по которым будет оказываться прямая и косвенная поддержка белорусской экономике, стоит 3-4% от годового ВВП страны. Крутой не исключил, что по мере развития ситуации эта сумма может увеличиться.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.