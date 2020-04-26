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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T21:59
https://ria.ru/20200426/1570602429.html
СМИ: Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/97/1562379780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5e8834eb3e71a1cbc70beb413750f114.jpg
РИА Новости

СМИ: Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит

21:59 26.04.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в свою официальную резиденцию в Лондоне на Даунинг-стрит, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.
Эту же информацию подтвердил источник изданию Metro. По имеющимся данным, Джонсон завтра будет председательствовать на утреннем заседании правительства по борьбе с коронавирусом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
13 апреля, 11:28Распространение нового коронавируса
Джонсон признался, что его состояние в реанимации было на грани
Ранее официальный представитель офиса премьера сообщил РИА Новости, что Джонсон приступит к работе в понедельник и будет работать на Даунинг-стрит. Премьер, как сообщалось, должен был вернуться из загородной резиденции Чекерс.
В пятницу глава британского минздрава Мэтт Хэнкок говорил, что переболевший COVID-19 премьер-министр находится в хорошей форме, но решение о его возвращении к работе в понедельник на тот момент не было принято.
Ранее на этой неделе газета Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщала, что Джонсон, восстанавливающийся после болезни, планирует вернуться на работу в понедельник. Премьер попросил помощников включить в рабочий график на следующей неделе встречи с отдельными министрами.
Дмитрий Песков
23 апреля, 13:01Распространение нового коронавируса
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Джонсона
Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.
Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
140203
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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