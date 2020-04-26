СМИ: Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит

Эту же информацию подтвердил источник изданию Metro . По имеющимся данным, Джонсон завтра будет председательствовать на утреннем заседании правительства по борьбе с коронавирусом.

Ранее официальный представитель офиса премьера сообщил РИА Новости, что Джонсон приступит к работе в понедельник и будет работать на Даунинг-стрит. Премьер, как сообщалось, должен был вернуться из загородной резиденции Чекерс.

В пятницу глава британского минздрава Мэтт Хэнкок говорил, что переболевший COVID-19 премьер-министр находится в хорошей форме, но решение о его возвращении к работе в понедельник на тот момент не было принято.

Ранее на этой неделе газета Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщала, что Джонсон, восстанавливающийся после болезни, планирует вернуться на работу в понедельник. Премьер попросил помощников включить в рабочий график на следующей неделе встречи с отдельными министрами.

Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.

Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.