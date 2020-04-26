В Ингушетии число жертв коронавируса достигло 17 человек

НАЛЬЧИК, 26 апр – РИА Новости. Число погибших от коронавируса жителей Число погибших от коронавируса жителей Ингушетии выросло до 17 человек, за сутки скончались еще двое заболевших, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 552 заболевших коронавирусом , скончались 15 больных, в том числе муфтий республики, выздоровели 75 человек.

"Умерших за сутки - двое, всего – 17 человек. Выздоровевших за сутки - 15 человек, всего - 90 человек" - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в республике госпитализировано 407 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 200 пациентов.

"Среди них 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет ведомство.

Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 в виду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1262 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 823 человека.