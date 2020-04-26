Врач объяснил рост числа молодых пациентов с тяжелой формой коронавируса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Молодые больные COVID-19 поздно сообщают о своих симптомах, заявил главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов в эфире телеканала "Россия 1".
"Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость", — сказал он.
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, в свою очередь, ранее объяснил рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи плохим соблюдением условий самоизоляции.
По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 778 погибли, 6767 пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.