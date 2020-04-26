В Ульяновской области число жертв коронавируса возросло до четырех

Ранее сообщалось, что в регионе скончались три пациента с COVID-19.

"За весь период… четверо умерло", - написал Морозов в своей странице в Instagram

По словам главы региона, число выздоровевших жителей Ульяновской области выросло с пяти до 15 человек.

Морозов также рассказал, что в воскресенье случаи заболевания коронавирусом впервые были подтверждены в Базарно-Сызганском и Старомайнском районах, в них заболели по одному человеку.

"В двух новых очагах – в Базарно-Сызганском и в Старомайнском районах эти заражения – внутрибольничная инфекция, а значит, есть контактные медики, которые уходят на самоизоляцию. Поэтому мы будем оказывать поддержку в организации медпомощи в этих районах привлеченными силами", - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что в настоящее время решается вопрос о закрытии на обсервацию терапевтического отделения Старомайнской районной больницы.

Всего в Ульяновской области подтвержден 331 случай заболевания коронавирусом.