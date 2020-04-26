В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне власти сообщили о 38 умерших в Москве. Таким образом, количество жертв COVID-19 в столице достигло 435 человек.
Пандемия коронавируса
Коронавирус охватил практически все страны мира. По последним данным, число инфицированных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч пациентов скончались.
В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались.
Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на следующей неделе Владимир Путин может сделать новые заявления по ситуации с коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.