В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус , сообщили в оперативном штабе.

Накануне власти сообщили о 38 умерших в Москве . Таким образом, количество жертв COVID-19 в столице достигло 435 человек.

Пандемия коронавируса

Коронавирус охватил практически все страны мира. По последним данным, число инфицированных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч пациентов скончались.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались.

Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.