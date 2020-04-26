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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T18:09
https://ria.ru/20200426/1570590651.html
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420510_0:0:3005:1691_1036x0_80_0_0_d3c1bda39c863cbb4aa09c245ec5b5f3.jpg
РИА Новости

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

14:05 26.04.2020 (обновлено: 18:09 26.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин в ближайшие дни может выступить с новым обращением, посвященным ситуации с COVID-19 в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — сказал Песков.

В предыдущие разы президент обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. Тогда Путин объявил нерабочие дни до 30 апреля и предложил ряд мер для снижения скорости распространения коронавируса, а также поддержки граждан, ключевой инфраструктуры и бизнеса.
По последним данным, в России зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
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