Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — сказал Песков.

В предыдущие разы президент обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. Тогда Путин объявил нерабочие дни до 30 апреля и предложил ряд мер для снижения скорости распространения коронавируса, а также поддержки граждан, ключевой инфраструктуры и бизнеса.