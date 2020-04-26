Коронавирус выявили у 874 российских военных

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У 874 российских военных подтвердился У 874 российских военных подтвердился коронавирус , сообщили в Минобороны

В ведомстве рассказали, что в Вооруженных силах проводили с марта по 26 апреля сплошное тестирование. Военнослужащие с положительными результатами проходят лечение.

"В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек, изолированы на дому — 379 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, коронавирус также подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек скончались.

В России зарегистрировали порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, около семи тысяч пациентов излечились, 747 умерли.