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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T23:43
https://ria.ru/20200426/1570600512.html
Коронавирус выявили у 874 российских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571366_0:0:2762:1554_1036x0_80_0_0_5df6dec3d5b4e2c18d1c655eb2403c7a.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 874 российских военных

20:43 26.04.2020 (обновлено: 23:43 26.04.2020)
261963
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны.
В ведомстве рассказали, что в Вооруженных силах проводили с марта по 26 апреля сплошное тестирование. Военнослужащие с положительными результатами проходят лечение.
Евгений Комаровский
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"В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек, изолированы на дому — 379 человек", — говорится в сообщении.
Кроме того, коронавирус также подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч человек скончались.
В России зарегистрировали порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, около семи тысяч пациентов излечились, 747 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Есть те кто поверит?
26 апреля, 20:50
Русский Русс
3710006156
Ты с Минском перепутал. Не пей столько.
26 апреля, 21:07
ssector70
14600116
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