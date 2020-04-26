Киселев призвал не стыдиться Ленина

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что россиянам не стоит стыдиться Владимира Ленина, а его энергию следует использовать в настоящем, как это делают жители Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что россиянам не стоит стыдиться Владимира Ленина, а его энергию следует использовать в настоящем, как это делают жители Франции Китая , с таким заявлением он выступил в авторской программе "Вести недели" на телеканале " Россия 1 ".

"Двадцать второго апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина . Ленин — воистину один из самых мощных персонажей отечественной истории. Так можно оценить масштаб деятельности Ленина", — сказал Киселев.

Ленин, по мнению Киселева , был искренен в стремлении переустроить жизнь всего человечества, начав с России. При этом жизненный уклад в России "был столь заскорузлым и отсталым, что прям толкал именно на радикальные перемены".

"Хотел ли он, как лучше? Да, хотел. На мой взгляд, его вулканической энергией и недюжинным интеллектом, безусловной харизмой двигал романтический порыв. Он, словно любовник, действовал в состоянии аффекта", — считает журналист.

Впрочем, как утверждает Киселев, следует признать, что Ленин совершал преступления — и совершал массово.

"Ленинская система ценностей стала главной, безусловной в СССР . <...> Осудить же все советское сегодня мы не в силах, да и не стоит этого делать. Размышлять, что было бы, если бы? Тоже нет смысла. Придется жить с фактом Ленина в нашей истории и фактом СССР. Наш Ленин. И наш СССР. Отказаться нельзя. Ленин — исторический факт. Можно лишь принять", — заявил телеведущий.

На вопрос о том, как относиться к Ленину, Киселев утверждает: стыдиться уж точно не надо.

"И не надо делать вид, что Ленина у нас не было. Пусть Мавзолей останется Мавзолеем — как факт из прошлого. Надо отсортировать составляющие ленинского вклада в нашу историю. Жертв — оплакать. Силу романтического порыва к светлому — да, с учетом тяжелого опыта, но все же — суметь конвертировать в энергию сегодняшнего дня на поколения вперед. Французы романтизируют свою кровавую революцию, а лозунг "Свобода. Равенство. Братство" — до сих пор на здании каждой городской мэрии", — сказал Киселев.

Журналист отметил, что для китайцев за все пять тысяч лет их цивилизации не было ни одного плохого правителя, в каждом они находят позитивный мотив, признавая и ошибки.