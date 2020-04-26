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2020-04-26T23:42
https://ria.ru/20200426/1570600467.html
Киселев призвал не стыдиться Ленина
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РИА Новости

Киселев призвал не стыдиться Ленина

20:38 26.04.2020 (обновлено: 23:42 26.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что россиянам не стоит стыдиться Владимира Ленина, а его энергию следует использовать в настоящем, как это делают жители Франции и Китая, с таким заявлением он выступил в авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Двадцать второго апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ленин — воистину один из самых мощных персонажей отечественной истории. Так можно оценить масштаб деятельности Ленина", — сказал Киселев.
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Ленин, по мнению Киселева, был искренен в стремлении переустроить жизнь всего человечества, начав с России. При этом жизненный уклад в России "был столь заскорузлым и отсталым, что прям толкал именно на радикальные перемены".
"Хотел ли он, как лучше? Да, хотел. На мой взгляд, его вулканической энергией и недюжинным интеллектом, безусловной харизмой двигал романтический порыв. Он, словно любовник, действовал в состоянии аффекта", — считает журналист.
Впрочем, как утверждает Киселев, следует признать, что Ленин совершал преступления — и совершал массово.
"Ленинская система ценностей стала главной, безусловной в СССР. <...> Осудить же все советское сегодня мы не в силах, да и не стоит этого делать. Размышлять, что было бы, если бы? Тоже нет смысла. Придется жить с фактом Ленина в нашей истории и фактом СССР. Наш Ленин. И наш СССР. Отказаться нельзя. Ленин — исторический факт. Можно лишь принять", — заявил телеведущий.
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На вопрос о том, как относиться к Ленину, Киселев утверждает: стыдиться уж точно не надо.
"И не надо делать вид, что Ленина у нас не было. Пусть Мавзолей останется Мавзолеем — как факт из прошлого. Надо отсортировать составляющие ленинского вклада в нашу историю. Жертв — оплакать. Силу романтического порыва к светлому — да, с учетом тяжелого опыта, но все же — суметь конвертировать в энергию сегодняшнего дня на поколения вперед. Французы романтизируют свою кровавую революцию, а лозунг "Свобода. Равенство. Братство" — до сих пор на здании каждой городской мэрии", — сказал Киселев.
Журналист отметил, что для китайцев за все пять тысяч лет их цивилизации не было ни одного плохого правителя, в каждом они находят позитивный мотив, признавая и ошибки.
"На Мао кровушки уж несопоставимо больше, чем на Ленине, но он официально на 70 процентов хорош, а плох — лишь на 30 процентов. Да, считают китайцы, ошибки у Мао были, но вождь в самые трудные годы распада и нищеты указал Китаю высокое предназначение страны: стать мировым лидером. И мобилизовал народ на решение этой задачи", — добавил Киселев.
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Дмитрий КиселевФранцияКитайСССРОбщество
Популярные комментарии
Мы Лениным гордимся, а за Киселева стыдимся.
26 апреля, 20:43
Max Max
68200116
«Впрочем, как утверждает Киселев, следует признать, что Ленин совершал преступления, и совершал массово». И этого «пип пип пип» вырастил, воспитал, дал образование, обеспечил карьеру и т.д. Союз Советских Социалистических Республик, созданный идеологией Ленина. Щас снова админы РИА сотрут сообщение, уж очень им советская идеология чужда.
26 апреля, 20:50
РБРуслан Браско
4400109
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