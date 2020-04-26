Число жертв коронавируса в Северной Македонии превысило 60 человек

БЕЛГРАД, 26 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Северной Македонии с начала пандемии превысило 60 человек, всего выявлено почти 1,4 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье.
Накануне власти республики сообщали о 59 умерших и 1367 зараженных COVID-19.
"Число больных достигло 1389 человек, выздоровели 500 граждан, скончался 61 человек", - заявил минздрав.
Власти Северной Македонии с минувшего четверга смягчили ограничения на передвижение граждан из-за пандемии коронавируса, но обязали всех граждан выходить на улицу в защитных масках и соблюдать другие меры предосторожности.
Совершеннолетним гражданам до 67 лет разрешен выход из дома в будни с 5.00 до 19.00, в субботу до 15.00. Лица старше этого возраста могут находиться на улице с 5.00 до 12.00 в будни и до 11.00 в субботу. Граждане младше 18 лет могут выходить в будни с 13.00 до 19.00 и с 12.00 до 15.00 в субботу. В стране действует чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.