Число жертв коронавируса в Северной Македонии превысило 60 человек

Совершеннолетним гражданам до 67 лет разрешен выход из дома в будни с 5.00 до 19.00, в субботу до 15.00. Лица старше этого возраста могут находиться на улице с 5.00 до 12.00 в будни и до 11.00 в субботу. Граждане младше 18 лет могут выходить в будни с 13.00 до 19.00 и с 12.00 до 15.00 в субботу. В стране действует чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19.