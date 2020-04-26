В Турции число заболевших COVID-19 выросло более чем на 2,3 тысячи

АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Число случаев коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,3 тысячи, это наименьшее число с начала апреля, общее число заразившихся превысило 110 тысяч, умерли 99 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Третий день подряд число вылечившихся от коронавируса в Турции за сутки превышает число новых случаев.
"Сегодня выявлено 2357 новых случаев, всего заразившихся – 110 130. Мы потеряли сегодня 99 пациентов, всего умерших – 2805. Вылечились сегодня 3558 пациентов, всего 29 140", - написал Коджа в Twitter.
По его словам, уменьшилось число людей, контактировавших с заразившимися, поэтому суточное количество тестов снизилось с 50 тысяч до 30 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.