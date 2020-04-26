Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии

Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото

Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

© AP Photo / Frank Augstein Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Преждевременное снятие карантина в Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.

По мнению эксперта, режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.

Если ограничения будут сняты раньше времени и здоровое население вернется на работу, а уязвимая категория граждан останется дома, произойдет большой скачок летальных исходов из-за COVID-19, считает эпидемиолог.

Также эксперт выразил сомнение в том, что власти смогут изолировать и обеспечить безопасность наиболее уязвимой категории, в которую входят пожилые люди и граждане с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

"Даже если добиться защиты 80% уязвимого населения и снижения на 80% случаев заражения в этой группе, мы по-прежнему прогнозируем, что число смертельных случаев будет выше 100 тысяч в этом году", - сказал он изданию UnHerd

При этом Фергюсон отметил, что в отношении ограничительных мер властям Британии необходимо выработать определенную стратегию, а также добиться сокращения числа новых заболеваний до того уровня, с которым способна справиться национальная система здравоохранения (NHS).

Общее число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составляет 20 732, количество заболевших - 152 840.