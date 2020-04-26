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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T19:46
https://ria.ru/20200426/1570599451.html
Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии

19:46 26.04.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
По мнению эксперта, режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.
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Если ограничения будут сняты раньше времени и здоровое население вернется на работу, а уязвимая категория граждан останется дома, произойдет большой скачок летальных исходов из-за COVID-19, считает эпидемиолог.
Также эксперт выразил сомнение в том, что власти смогут изолировать и обеспечить безопасность наиболее уязвимой категории, в которую входят пожилые люди и граждане с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
"Даже если добиться защиты 80% уязвимого населения и снижения на 80% случаев заражения в этой группе, мы по-прежнему прогнозируем, что число смертельных случаев будет выше 100 тысяч в этом году", - сказал он изданию UnHerd.
При этом Фергюсон отметил, что в отношении ограничительных мер властям Британии необходимо выработать определенную стратегию, а также добиться сокращения числа новых заболеваний до того уровня, с которым способна справиться национальная система здравоохранения (NHS).
Общее число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составляет 20 732, количество заболевших - 152 840.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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