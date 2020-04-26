Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
По мнению эксперта, режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.
Если ограничения будут сняты раньше времени и здоровое население вернется на работу, а уязвимая категория граждан останется дома, произойдет большой скачок летальных исходов из-за COVID-19, считает эпидемиолог.
Также эксперт выразил сомнение в том, что власти смогут изолировать и обеспечить безопасность наиболее уязвимой категории, в которую входят пожилые люди и граждане с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
"Даже если добиться защиты 80% уязвимого населения и снижения на 80% случаев заражения в этой группе, мы по-прежнему прогнозируем, что число смертельных случаев будет выше 100 тысяч в этом году", - сказал он изданию UnHerd.
При этом Фергюсон отметил, что в отношении ограничительных мер властям Британии необходимо выработать определенную стратегию, а также добиться сокращения числа новых заболеваний до того уровня, с которым способна справиться национальная система здравоохранения (NHS).
Общее число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составляет 20 732, количество заболевших - 152 840.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.