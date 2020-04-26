В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусной инфекцией , девять из них госпитализированы, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МДА.

"На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре", - сообщили в МДА.

Режим карантина в академии был введен 18 марта, студенты МДА были распущены по месту проживания. В академии остались лишь те студенты, которые по различным причинам не смогли вернуться домой. В основном это студенты-иностранцы.

"В академическом храме начали выполнять необходимые меры предосторожности: маски для прихожан и исповедующих священнослужителей, социальная дистанция, дезинфекция. В трапезной академии также были обеспечены необходимые меры: измерение температуры сотрудников, дезинфекция, соблюдение социальной дистанции", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, после первых подтвержденных случаев COVID-19 в академии ужесточили меры карантина. Всем находящимся в МДА сделали тест на COVID-19, был введен режим самоизоляции для всех студентов без исключения. Администрацией академии была организована работа, позволяющая исключить контакт заболевших с окружающими.

"На сегодня все студенты находятся на карантине в своих комнатах. Наличие санузлов в комнатах позволяет студентам не покидать их. Еда разносится студентам в комнаты, в целях предосторожности ее оставляют у дверей на тумбочках. Обеспечено полноценное питание: готовые блюда, фрукты, овощи и прочее. Также в комнаты студентов доставляется питьевая вода, средства личной гигиены. Организован вынос бытового мусора, студентам достаточно выставить его в коридор. Заболевших обеспечивают медицинской помощью, необходимыми лекарствами, приобретены измерители кислорода и пульса", - рассказали в МДА.

Также действует круглосуточная служба помощи, куда студенты могут обратиться за заказом необходимых средств гигиены, лекарств и продуктов. Все необходимые лекарства оплачиваются академией и ее благотворителями, уточнили в пресс-службе. Кроме того, все студенты ведут дневник - записывают температуру утром и вечером и симптомы.

Московская духовная академия и семинария - ведущее учебное заведение Русской православной церкви.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.