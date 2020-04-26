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Религия и мировоззрение
2020-04-27T20:22
https://ria.ru/20200426/1570599285.html
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

19:43 26.04.2020 (обновлено: 20:22 27.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусной инфекцией, девять из них госпитализированы, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МДА.
"На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре", - сообщили в МДА.
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Режим карантина в академии был введен 18 марта, студенты МДА были распущены по месту проживания. В академии остались лишь те студенты, которые по различным причинам не смогли вернуться домой. В основном это студенты-иностранцы.
"В академическом храме начали выполнять необходимые меры предосторожности: маски для прихожан и исповедующих священнослужителей, социальная дистанция, дезинфекция. В трапезной академии также были обеспечены необходимые меры: измерение температуры сотрудников, дезинфекция, соблюдение социальной дистанции", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, после первых подтвержденных случаев COVID-19 в академии ужесточили меры карантина. Всем находящимся в МДА сделали тест на COVID-19, был введен режим самоизоляции для всех студентов без исключения. Администрацией академии была организована работа, позволяющая исключить контакт заболевших с окружающими.
"На сегодня все студенты находятся на карантине в своих комнатах. Наличие санузлов в комнатах позволяет студентам не покидать их. Еда разносится студентам в комнаты, в целях предосторожности ее оставляют у дверей на тумбочках. Обеспечено полноценное питание: готовые блюда, фрукты, овощи и прочее. Также в комнаты студентов доставляется питьевая вода, средства личной гигиены. Организован вынос бытового мусора, студентам достаточно выставить его в коридор. Заболевших обеспечивают медицинской помощью, необходимыми лекарствами, приобретены измерители кислорода и пульса", - рассказали в МДА.
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Также действует круглосуточная служба помощи, куда студенты могут обратиться за заказом необходимых средств гигиены, лекарств и продуктов. Все необходимые лекарства оплачиваются академией и ее благотворителями, уточнили в пресс-службе. Кроме того, все студенты ведут дневник - записывают температуру утром и вечером и симптомы.
Московская духовная академия и семинария - ведущее учебное заведение Русской православной церкви.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеМосковская духовная академияСергиев ПосадОбщество
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