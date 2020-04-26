В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Власти Великобритании констатируют, что рост числа новых случаев заболевания стабилизировался за счет мер карантина, заявил глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис в ходе ежедневного пресс-брифинга на Даунинг-стрит.

По данным британского минздрава, в воскресенье число жертв от COVID-19 составило 413 человек, что является самым низким показателем за апрель, также слегка уменьшилось число новых случаев заболевания коронавирусом.

"Сейчас у нас очень четкая тенденция сокращения количества людей в больницах с COVID-19", - отметил Поуис.

При этом он отметил, что опасается, что после некоторого замедления динамики ситуация может осложниться, поэтому необходимо продолжать соблюдать рекомендации по самоизоляции и социальному дистанцированию.

"Мои опасения, как и опасения всех нас, в том, что после понижающего тренда может начаться повышательный тренд. Мы хотим избежать второго пика, мы хотим не допустить роста", - сказал Поуис, призвав британцев продолжать следовать рекомендациям правительства и медиков.

"Это были действительно тяжелые четыре недели (карантина), и мы не хотим потерять полученные от этого преимущества. Мы должны двигаться вперед и убедиться, что число заболеваний продолжит снижаться", - подчеркнул он.

Общее число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составляет 20 732, количество заболевших - 152 840.