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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T19:15
https://ria.ru/20200426/1570598761.html
В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048300_0:380:2759:1932_1036x0_80_0_0_670955155f176143a0ad1a404f5ce685.jpg
РИА Новости

В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса

19:15 26.04.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании констатируют, что рост числа новых случаев заболевания стабилизировался за счет мер карантина, заявил глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис в ходе ежедневного пресс-брифинга на Даунинг-стрит.
По данным британского минздрава, в воскресенье число жертв от COVID-19 составило 413 человек, что является самым низким показателем за апрель, также слегка уменьшилось число новых случаев заболевания коронавирусом.
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"Сейчас у нас очень четкая тенденция сокращения количества людей в больницах с COVID-19", - отметил Поуис.
При этом он отметил, что опасается, что после некоторого замедления динамики ситуация может осложниться, поэтому необходимо продолжать соблюдать рекомендации по самоизоляции и социальному дистанцированию.
"Мои опасения, как и опасения всех нас, в том, что после понижающего тренда может начаться повышательный тренд. Мы хотим избежать второго пика, мы хотим не допустить роста", - сказал Поуис, призвав британцев продолжать следовать рекомендациям правительства и медиков.
"Это были действительно тяжелые четыре недели (карантина), и мы не хотим потерять полученные от этого преимущества. Мы должны двигаться вперед и убедиться, что число заболеваний продолжит снижаться", - подчеркнул он.
Общее число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составляет 20 732, количество заболевших - 152 840.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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