В Херсонской области аграрии перекрыли трассу из-за закрытия рынков

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Украинские аграрии перекрыли трассу в Украинские аграрии перекрыли трассу в Херсонской области в знак протеста против закрытия продовольственных рынков и отсутствия возможности реализовывать свою продукцию, сообщает издание " UA: Суспільне " (Общественное).

Ранее министерство здравоохранения Украины рекомендовало местным властям запретить работу продовольственных и непродовольственных рынков с целью противодействия коронавирусу

"Аграрии Херсонской области собрались на акцию протеста перед Антоновским мостом между Херсоном и Олешками. Они требовали открытия рынков, потому что выращенную ими продукцию негде реализовать. По словам пресс-секретаря нацполиции в Херсонской области Татьяны Пшонь, протестующих собралось около 250", - сообщает издание.

К протестующим, которые блокировали движение транспорта, приехал заместитель председателя обладминистрации Вадим Чабан и пообещал решить вопрос сбыта товаров.

По данным правоохранителей, участники акции нарушили правила карантина, поэтому в ближайшее время будет принято решение о привлечении их к административной или уголовной ответственности.

"Во время карантина у нас запрещено проведение любых митингов, акций, массовых собраний граждан. Сейчас зафиксировано большое количество граждан, осуществляющих перекрытие дороги путем движения через пешеходный переход. Кроме того, не соблюдаются никакие карантинные требования", - заявила пресс-секретарь херсонской нацполиции.