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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T19:12
https://ria.ru/20200426/1570598646.html
Оказавшихся в сложной ситуации россиян вывезли из Испании
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Оказавшихся в сложной ситуации россиян вывезли из Испании

19:12 26.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Несколько российских граждан, которые оказались в сложной гуманитарной ситуации, смогли покинуть Канарские острова (Испания) и вернуться вместе с российскими моряками на рейсе "Уральских авиалиний" в Калининград.
"Двадцать пятого апреля с острова Гран-Канария был осуществлен вывоз в Калининград российских моряков. При содействии посольства и почетного консульства России на Канарских островах на борт смогли подняться также нескольких наших соотечественников, оказавшихся в тяжелой гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении посольства РФ в Испании в Facebook.
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Накануне с острова Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) в Калининград были доставлены 150 российских моряков, которые из-за введения карантина и ограничения авиасообщения не смогли улететь ранее – это жители Калининградской области, Санкт-Петербурга, Псковской области, Карелии, а также жители Республики Крым.
Ранее калининградская региональная организация Российского профсоюза моряков сообщала, что благодаря усилиям судовладельца, организовавшего и оплатившего чартерный рейс, вмешательству профсоюза и МИД РФ моряки, закончившие рейс в порту Лас-Пальмас, получили возможность вернуться домой.
На Канарских островах остаются несколько десятков россиян, которые хотят вернуться на родину, но не могут этого сделать из-за ограничения авиасообщения.
Евгений Комаровский
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Всего на территории Испании находятся несколько сотен российских граждан, которые выразили желание вернуться в Россию.
Единственный вывозной рейс из Испании в Россию состоялся 13 апреля. Тогда на самолете "Аэрофлота" вернуться смогли около 130 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Вывозной рейс Аликанте - Нижний Новгород, назначенный на 24 апреля, был отложен на неопределенное время.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Канарские островаИспанияКалининградВ мире
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