Оказавшихся в сложной ситуации россиян вывезли из Испании

МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Несколько российских граждан, которые оказались в сложной гуманитарной ситуации, смогли покинуть Несколько российских граждан, которые оказались в сложной гуманитарной ситуации, смогли покинуть Канарские острова Испания ) и вернуться вместе с российскими моряками на рейсе "Уральских авиалиний" в Калининград

"Двадцать пятого апреля с острова Гран-Канария был осуществлен вывоз в Калининград российских моряков. При содействии посольства и почетного консульства России на Канарских островах на борт смогли подняться также нескольких наших соотечественников, оказавшихся в тяжелой гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении посольства РФ в Испании в Facebook.

Накануне с острова Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) в Калининград были доставлены 150 российских моряков, которые из-за введения карантина и ограничения авиасообщения не смогли улететь ранее – это жители Калининградской области, Санкт-Петербурга, Псковской области, Карелии, а также жители Республики Крым.

Ранее калининградская региональная организация Российского профсоюза моряков сообщала, что благодаря усилиям судовладельца, организовавшего и оплатившего чартерный рейс, вмешательству профсоюза и МИД РФ моряки, закончившие рейс в порту Лас-Пальмас, получили возможность вернуться домой.

На Канарских островах остаются несколько десятков россиян, которые хотят вернуться на родину, но не могут этого сделать из-за ограничения авиасообщения.

Всего на территории Испании находятся несколько сотен российских граждан, которые выразили желание вернуться в Россию.

Единственный вывозной рейс из Испании в Россию состоялся 13 апреля. Тогда на самолете "Аэрофлота" вернуться смогли около 130 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Вывозной рейс Аликанте - Нижний Новгород, назначенный на 24 апреля, был отложен на неопределенное время.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.