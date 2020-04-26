Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе может выступить с обращением к россиянам в связи с ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. В первом выступлении российский лидер рассказал о нерабочей неделе и мерах поддержки населения, принятых правительством. Среди них значились увеличение пособия по безработицы до уровня минимального размера оплаты труда, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и среднего бизнеса и многих других.
Во втором случае глава государства продлил нерабочий режим до 30 апреля с сохранением зарплаты. Также он заявил, что региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с инфекцией.
"Взрыва у нас нет"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, оценивая ситуацию с COVID-19, ранее выразила надежду, что Россия не выйдет на пик заболеваемости коронавирусом.
"Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня", — сказала она.
При этом руководитель ведомства подчеркнула, что игнорирование мер самоизоляции в майские праздники может свести все усилия на нет.
"Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения", — сказала она.
Возврат к "нормальной жизни"
По словам Поповой, Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после окончания третьего.
"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", — добавила она.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что отменять введенные из-за пандемии ограничительные меры будут постепенно.
"Очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это однозначно можно сказать. Но эту этапность еще предстоит разработать", — заключил представитель Кремля.
По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.