Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе может выступить с обращением к россиянам в связи с ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. В первом выступлении российский лидер рассказал о нерабочей неделе и мерах поддержки населения, принятых правительством. Среди них значились увеличение пособия по безработицы до уровня минимального размера оплаты труда, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и среднего бизнеса и многих других.

Во втором случае глава государства продлил нерабочий режим до 30 апреля с сохранением зарплаты. Также он заявил, что региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с инфекцией.

"Взрыва у нас нет"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, оценивая ситуацию с COVID-19, ранее выразила надежду, что Россия не выйдет на пик заболеваемости коронавирусом.

"Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня", — сказала она.

При этом руководитель ведомства подчеркнула, что игнорирование мер самоизоляции в майские праздники может свести все усилия на нет.

"Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения", — сказала она.

Возврат к "нормальной жизни"

По словам Поповой, Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после окончания третьего.

"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", — добавила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что отменять введенные из-за пандемии ограничительные меры будут постепенно.

"Очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это однозначно можно сказать. Но эту этапность еще предстоит разработать", — заключил представитель Кремля.

России зафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались. По последним данным, взафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.