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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T23:56
https://ria.ru/20200426/1570598579.html
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570531187_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_a7d3d14006d7c9ea57cdef71200f035a.jpg
РИА Новости

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

19:07 26.04.2020 (обновлено: 23:56 26.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе может выступить с обращением к россиянам в связи с ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. В первом выступлении российский лидер рассказал о нерабочей неделе и мерах поддержки населения, принятых правительством. Среди них значились увеличение пособия по безработицы до уровня минимального размера оплаты труда, выплатах семьям с детьми, мерах поддержки малого и среднего бизнеса и многих других.
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Во втором случае глава государства продлил нерабочий режим до 30 апреля с сохранением зарплаты. Также он заявил, что региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с инфекцией.

"Взрыва у нас нет"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, оценивая ситуацию с COVID-19, ранее выразила надежду, что Россия не выйдет на пик заболеваемости коронавирусом.
"Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня", — сказала она.
При этом руководитель ведомства подчеркнула, что игнорирование мер самоизоляции в майские праздники может свести все усилия на нет.
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"Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения", — сказала она.

Возврат к "нормальной жизни"

По словам Поповой, Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после окончания третьего.
"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", — добавила она.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что отменять введенные из-за пандемии ограничительные меры будут постепенно.
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"Очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это однозначно можно сказать. Но эту этапность еще предстоит разработать", — заключил представитель Кремля.
По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
А в конце непременно: «...Денег нет, но вы держитесь! И хорошего всем настроения!...»
26 апреля, 19:31
Юрий Баженов
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оценки новости говорят сами за себя. Это отношение народа к вам, господин президент
26 апреля, 19:35
Павлуша Шапкин
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