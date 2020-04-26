В Приднестровье число случаев коронавируса возросло до 388

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Еще двое заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 388, всего скончались 18 человек, сообщил в воскресенье оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"По состоянию на 18.00 двадцать шестого апреля известны результаты ряда биопроб из числа направленных сегодня в тираспольскую специализированную лабораторию. COVID-19 подтвердился у 52-летней жительницы села Малаешты Григориопольского района. Инфицированным также оказался тираспольчанин 1968 года рождения (его пробы со вчерашнего дня находились на доисследовании)", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 388 приднестровцев, 339 человек проходят лечение на территории ПМР, 28 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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