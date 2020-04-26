В Приднестровье число случаев коронавируса возросло до 388

"По состоянию на 18.00 двадцать шестого апреля известны результаты ряда биопроб из числа направленных сегодня в тираспольскую специализированную лабораторию. COVID-19 подтвердился у 52-летней жительницы села Малаешты Григориопольского района. Инфицированным также оказался тираспольчанин 1968 года рождения (его пробы со вчерашнего дня находились на доисследовании)", - говорится в сообщении.