В России продлили сроки действия сертификатов на жилье молодым семьям

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил на два месяца сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"В связи с распространением в РФ новой коронавирусной инфекции правительство РФ постановляет: продлить до трех месяцев срок, определенный пунктом 35 приложения №1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", утвержденным постановлением правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в документе.
Также документ устанавливает, что срок действия свидетельства о праве на получение соцвыплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.