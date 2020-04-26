В Башкирии пресекли работу ночного клуба, где провели вечеринку

"После поступления сообщения в дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение", - прокомментировали агентству в пресс-службе МВД по Башкирии.