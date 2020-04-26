В Башкирии пресекли работу ночного клуба, где провели вечеринку

УФА, 26 апр - РИА Новости. Правоохранители Башкирии пресекли деятельность развлекательного клуба в Стерлитамаке после сообщения, что там провели вечеринку, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Ранее канал РЕН ТВ сообщил, что в одном из клубов Башкирии провели вечеринку, несмотря на объявленный режим самоизоляции.
"После поступления сообщения в дежурную часть Управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение", - прокомментировали агентству в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным минздрава региона, в Башкирии зафиксированы 527 лабораторно подтвержденных случаев заболевания короновирусом, из них 72 выздоровели, 14 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.