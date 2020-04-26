Генконсульство рассказало об очередном вывозном рейсе из Гоа

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Очередной вывозной рейс из индийского штата Очередной вывозной рейс из индийского штата Гоа забрал 162 россиян, сообщили российским журналистам в генконсульстве в Мумбаи.

Как отмечалось в канале Минкомсвязи в Telegram, этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской, Нижегородской, Оренбургской области, республиках Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, Ульяновской области, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской, Тульской, Ярославской, Калужской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Ивановской, Рязанской и Костромской областях.

Это четвертый рейс из Гоа, который вывозит россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, первые три вывезли пассажиров в Москву, Казань, Уфу и Нижний Новгород.

Согласно последним данным, в Гоа остаются около 3 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.