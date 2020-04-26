Эксперт объяснил, как у Маска получилось создать дешевую ракету

"Всего две причины позволяют Маску делать ракеты дешевле, чем у всех остальных. Во-первых, это простой и потому дешевый в производстве двигатель. Во-вторых, 90 процентов комплектующих SpaceX делает сама. Единственное, головной обтекатель закупается у поставщика", — сказал собеседник.

Ионин пояснил, что стоимость двигателей составляет 50-60 процентов от стоимости ракеты. На возвращаемой первой ступени Falcon-9 стоят девять двигателей Merlin и один — на второй ступени. Стоимость каждого примерно 1,5 миллиона долларов. "Маск не использует, как мы, "Царь-двигатель" РД-171, который хоть и "царь", но очень дорогой. Вместо этого он использует дешевый "фермер-двигатель". С нашим двигателем его сравнить по техническим решениям нельзя, но свою работу он выполняет", — сказал эксперт.