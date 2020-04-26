Эксперт объяснил, как у Маска получилось создать дешевую ракету

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Основной причиной низкой цены ракет Falcon-9 компании SpaceX Илона Маска является дешевый двигатель и собственное производство комплектующих, рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее российская компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в сферу "Роскосмоса"), которая непосредственно конкурирует со SpaceX на рынке пусковых услуг, заявила, что у американской фирмы Илона Маска дешевые многоразовые ракеты, так как их реальную полную стоимость изначально оплачивает НАСА или Минобороны США. До этого о демпинге со стороны SpaceX заявлял генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его мнению, рыночная цена пуска ракеты-носителя Falcon-9 составляет примерно 60 миллионов долларов, но НАСА и Пентагону она обходится в 1,5-4 раза дороже.
"Всего две причины позволяют Маску делать ракеты дешевле, чем у всех остальных. Во-первых, это простой и потому дешевый в производстве двигатель. Во-вторых, 90 процентов комплектующих SpaceX делает сама. Единственное, головной обтекатель закупается у поставщика", — сказал собеседник.
Ионин пояснил, что стоимость двигателей составляет 50-60 процентов от стоимости ракеты. На возвращаемой первой ступени Falcon-9 стоят девять двигателей Merlin и один — на второй ступени. Стоимость каждого примерно 1,5 миллиона долларов. "Маск не использует, как мы, "Царь-двигатель" РД-171, который хоть и "царь", но очень дорогой. Вместо этого он использует дешевый "фермер-двигатель". С нашим двигателем его сравнить по техническим решениям нельзя, но свою работу он выполняет", — сказал эксперт.
Таким образом, отмечает Ионин, себестоимость ракеты у Маска выходит 30-35 миллионов долларов. А пусковые услуги на коммерческом рынке он продает за 60 миллионов долларов.
"Отдельно стоит вопрос: нужна ли многоразовость? Он не столь однозначен. Выводимая нагрузка для Falcon-9 снижается на 30 процентов", — сказал Ионин.
Для того чтобы многоразовость оправдала себя, нужен большой темп запусков, чем Маск обеспечил компанию, вытеснив конкурентов с рынка и приступив к созданию спутниковой группировки Starlink, отметил эксперт.