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РИА Наука
2020-04-26T16:44
https://ria.ru/20200426/1570593938.html
Российские эксперты объяснили, почему у Маска дешевые многоразовые ракеты
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РИА Новости

Российские эксперты объяснили, почему у Маска дешевые многоразовые ракеты

15:34 26.04.2020 (обновлено: 16:44 26.04.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания "Главкосмос пусковые услуги" считает, что у американской фирмы SpaceX Илона Маска дешевые многоразовые ракеты, так как их реальную полную стоимость изначально оплачивает НАСА или Минобороны США, следует из материалов, опубликованных компанией в Facebook.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о демпинге со стороны SpaceX, заключающемся в том, что рыночная цена пуска ракеты-носителя Falcon-9 составляет примерно 60 миллионов долларов, но НАСА и Пентагону она обходится в 1,5-4 раза дороже. После этого Маск сказал, что его ракеты Falcon-9 на 80 процентов многоразовые, а остальные, включая российские, — на ноль процентов, и это является актуальной проблемой. Рогозин в ответ заявил, что "Роскосмос" не нуждается в его советах.
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"Получается следующая статистика: для внутреннего рынка одна и та же матчасть (ракета Falcon-9. — Прим. ред.) стоит для НАСА и ВВС (США. — Прим. ред.) по-разному, хотя цены близки, при этом матчасть стоит существенно дороже, чем SpaceX ее продает на международном рынке в рамках коммерческих пусковых услуг", — говорится в исследовании компании "Главкосмос пусковые услуги".
"Если учесть, что суммарно НАСА профинансировала SpaceX на сумму более семи миллиардов долларов в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на МКС, то можно сделать вывод: технология reusability (многоразовость. — Прим. ред.) по состоянию дел на сегодня с экономической точки зрения оправдывает себя только в случае наличия "якорного" заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке (в случае SpaceX — это НАСА и ВВС США), готового заплатить максимальную или полную стоимость за матчасть ракеты-носителя, часть из которой потом будет повторно использована в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке", — отмечается в исследовании.
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В материалах говорится, что "для повторного использования матчасти ракеты-носителя необходимо первый раз изготовить ее за полную стоимость, а далее продавать ее либо за одинаковую стоимость, исходя из планов использовать ее несколько раз (и важно не забыть о возврате инвестиций, которые были вложены в разработку ракеты, а также затрат на ремонтно-восстановительные работы матчасти), или применять другую модель, более безопасную для бизнеса.
"Во втором случае кто-то из заказчиков запуска должен заплатить SpaceX максимальную или полную стоимость за матчасть Falcon-9 или Heavy", — отмечает компания.
В качестве примера "Главкосмос пусковые услуги" приводит ситуацию в 2016-2017 годах. "НАСА заплатило за доставку груза к МКС с использованием новой ракеты-носителя Falcon-9. Первая ступень была возвращена и повторно использована для оказания коммерческой пусковой услуги по выведению космического аппарата SES-10", — поясняется в исследовании.
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В настоящее время в мире основные коммерческие пусковые услуги помимо SpaceX предоставляют компании ILS (ракеты "Протон" и "Ангара"), "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" (ракеты "Союз"), Arianespace (ракеты Vega, "Союз" и Ariane 5) и ULA (ракеты Atlas 5 и Delta 4). При этом SpaceX — единственная компания, которая использует многоразовые ступени в своих ракетах.
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РИА НаукаИлон МаскГлавкосмосКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXСША
Популярные комментарии
Они дешевле, потому что не воруют и бюджеты не пилят.
26 апреля, 16:42
просто Блондинка
19715412137
Пусть эти эксперты объяснят, почему Роскосмос не может изготавливать крепления-адаптеры полезной нагрузки к своим же ракетам.
26 апреля, 15:41
psva
128630264
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