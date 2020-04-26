Российские эксперты объяснили, почему у Маска дешевые многоразовые ракеты

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о демпинге со стороны SpaceX, заключающемся в том, что рыночная цена пуска ракеты-носителя Falcon-9 составляет примерно 60 миллионов долларов, но НАСА и Пентагону она обходится в 1,5-4 раза дороже. После этого Маск сказал, что его ракеты Falcon-9 на 80 процентов многоразовые, а остальные, включая российские, — на ноль процентов, и это является актуальной проблемой. Рогозин в ответ заявил, что "Роскосмос" не нуждается в его советах.

"Получается следующая статистика: для внутреннего рынка одна и та же матчасть (ракета Falcon-9. — Прим. ред.) стоит для НАСА и ВВС (США. — Прим. ред.) по-разному, хотя цены близки, при этом матчасть стоит существенно дороже, чем SpaceX ее продает на международном рынке в рамках коммерческих пусковых услуг", — говорится в исследовании компании "Главкосмос пусковые услуги".

"Если учесть, что суммарно НАСА профинансировала SpaceX на сумму более семи миллиардов долларов в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на МКС, то можно сделать вывод: технология reusability (многоразовость. — Прим. ред.) по состоянию дел на сегодня с экономической точки зрения оправдывает себя только в случае наличия "якорного" заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке (в случае SpaceX — это НАСА и ВВС США), готового заплатить максимальную или полную стоимость за матчасть ракеты-носителя, часть из которой потом будет повторно использована в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке", — отмечается в исследовании.

В материалах говорится, что "для повторного использования матчасти ракеты-носителя необходимо первый раз изготовить ее за полную стоимость, а далее продавать ее либо за одинаковую стоимость, исходя из планов использовать ее несколько раз (и важно не забыть о возврате инвестиций, которые были вложены в разработку ракеты, а также затрат на ремонтно-восстановительные работы матчасти), или применять другую модель, более безопасную для бизнеса.

"Во втором случае кто-то из заказчиков запуска должен заплатить SpaceX максимальную или полную стоимость за матчасть Falcon-9 или Heavy", — отмечает компания.

В качестве примера "Главкосмос пусковые услуги" приводит ситуацию в 2016-2017 годах. "НАСА заплатило за доставку груза к МКС с использованием новой ракеты-носителя Falcon-9. Первая ступень была возвращена и повторно использована для оказания коммерческой пусковой услуги по выведению космического аппарата SES-10", — поясняется в исследовании.