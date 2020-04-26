В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

"Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей", — сказала Попова.

Сейчас в России в сфере общепита работают только сервисы доставки. Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.

Сначала заработают предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале, затем в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. Также на каждом этапе будут определять необходимые противоэпидемические меры — от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до стандартной уборки в зависимости от ситуации, добавили в пресс-службе ведомства.