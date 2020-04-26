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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T18:33
https://ria.ru/20200426/1570597209.html
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570097749_0:127:2857:1734_1036x0_80_0_0_8eda98bb27347bd58918f24de4c05e7f.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

18:00 26.04.2020 (обновлено: 18:33 26.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление на дверях кафе в Новосибирске
Объявление на дверях кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. После отмены режима самоизоляции для заведений общепита разработают новые правила, а россиянам придется поменять привычки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Так, руководитель ведомства анонсировала "целый ряд" нововведений.
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"Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей", — сказала Попова.
Сейчас в России в сфере общепита работают только сервисы доставки. Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
Сначала заработают предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале, затем в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. Также на каждом этапе будут определять необходимые противоэпидемические меры — от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до стандартной уборки в зависимости от ситуации, добавили в пресс-службе ведомства.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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