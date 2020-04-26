В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. После отмены режима самоизоляции для заведений общепита разработают новые правила, а россиянам придется поменять привычки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Так, руководитель ведомства анонсировала "целый ряд" нововведений.
"Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей", — сказала Попова.
Сейчас в России в сфере общепита работают только сервисы доставки. Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
Сначала заработают предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале, затем в отдельных регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии метра-двух. Также на каждом этапе будут определять необходимые противоэпидемические меры — от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до стандартной уборки в зависимости от ситуации, добавили в пресс-службе ведомства.
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