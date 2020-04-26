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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T17:46
https://ria.ru/20200426/1570597063.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 3,4 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 3,4 тысячи

17:46 26.04.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3408, за сутки было подтверждено 104 новых случая, всего с начала пандемии скончались 96 человек, сообщила пресс-служба минздрава республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3304 зарегистрированных случаях коронавируса и 94 скончавшихся.
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"Сегодня, 26 апреля, было зарегистрировано 104 новых случая заражения новым коронавирусом, общее число заражений достигло 3408. Также сегодня было зарегистрировано еще два новых случая смерти из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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