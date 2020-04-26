В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 3,4 тысячи

"Сегодня, 26 апреля, было зарегистрировано 104 новых случая заражения новым коронавирусом, общее число заражений достигло 3408. Также сегодня было зарегистрировано еще два новых случая смерти из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.