Депутат Госдумы назвал Кьезу "душой русского мира в Италии"

Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.

"Блестящий журналист, интеллектуал, добрейшей души человек и, наверное, лучший друг нашей страны в Италии. Джульетто Кьеза несколько десятилетий, еще в советское время, был корреспондентом итальянских газет в нашей стране. Он знал нашу страну лучше, чем кто бы то ни было в Италии. Он понимал и любил Россию", - сказал Никонов, которого цитирует пресс-служба комитета.

Никонов отметил, что Кьеза написал "очень много хорошего и справедливого" о России, но не потому что был "кремлевским агентом", как часто его называли, а потому что чувствовал русскую душу. Депутат также рассказал, что часто встречался и работал с Кьезой по линии фонда "Русский мир".

"Он был душой русского мира Италии. Постоянно бывал на ассамблеях "Русского мира", эмоционально участвовал в дискуссиях, великолепно выступал. Ему было сложно в последние годы. Люди, которые хорошо относятся к России, находятся под большим подозрением на Западе", - добавил Никонов.

Глава комитета также рассказал, что с Кьезой всегда было интересно беседовать, он был прекрасным оратором и душой любой компании. Никонов подчеркнул, что гордится дружбой с этим человеком.