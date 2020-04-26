Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-26T17:39
https://ria.ru/20200426/1570596859.html
Депутат Госдумы назвал Кьезу "душой русского мира в Италии"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570594397_0:188:3076:1918_1036x0_80_0_0_23d70a9747f8457259c597adebe4be81.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы назвал Кьезу "душой русского мира в Италии"

17:39 26.04.2020
624
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИтальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов выразил соболезнования в связи с кончиной известного итальянского журналиста Джульетто Кьезы, отметив, что он был душой русского мира в Италии и лучшим другом России в своей стране.
Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.
Журналист, общественный деятель, член Зиновьевского клуба Джульетто Кьеза на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
26 апреля, 15:00
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы
"Блестящий журналист, интеллектуал, добрейшей души человек и, наверное, лучший друг нашей страны в Италии. Джульетто Кьеза несколько десятилетий, еще в советское время, был корреспондентом итальянских газет в нашей стране. Он знал нашу страну лучше, чем кто бы то ни было в Италии. Он понимал и любил Россию", - сказал Никонов, которого цитирует пресс-служба комитета.
Никонов отметил, что Кьеза написал "очень много хорошего и справедливого" о России, но не потому что был "кремлевским агентом", как часто его называли, а потому что чувствовал русскую душу. Депутат также рассказал, что часто встречался и работал с Кьезой по линии фонда "Русский мир".
"Он был душой русского мира Италии. Постоянно бывал на ассамблеях "Русского мира", эмоционально участвовал в дискуссиях, великолепно выступал. Ему было сложно в последние годы. Люди, которые хорошо относятся к России, находятся под большим подозрением на Западе", - добавил Никонов.
Глава комитета также рассказал, что с Кьезой всегда было интересно беседовать, он был прекрасным оратором и душой любой компании. Никонов подчеркнул, что гордится дружбой с этим человеком.
Кьеза свыше 20 лет проработал в Москве собкором итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году был избран депутатом Европарламента, работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
26 апреля, 13:21
Захарова назвала журналиста Кьезу неординарным человеком
24001003
Умер Джульетто КьезаЕвропарламентДжульетто КьезаГосдума РФФонд "Русский мир"Вячеслав НиконовИталияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
Лента новостейМолния