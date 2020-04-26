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РИА Наука
2020-04-26T17:25
https://ria.ru/20200426/1570596545.html
Эксперт объяснил, почему Маск продает Пентагону "дорогие" ракеты
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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Маск продает Пентагону "дорогие" ракеты

17:25 26.04.2020
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© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Илон Маск продает пусковые услуги Falcon 9 на коммерческом и государственном рынках по разной цене, поскольку конкурирует на них с разными игроками, рассказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее российская компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в сферу "Роскосмоса"), которая непосредственно конкурирует со SpaceX на рынке пусковых услуг, заявила, что у американской фирмы Илона Маска дешевые многоразовые ракеты, так как их реальную полную стоимость изначально оплачивает НАСА или минобороны США. До этого о демпинге со стороны SpaceX заявлял генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его мнению, рыночная цена пуска ракеты-носителя Falcon-9 составляет примерно 60 миллионов долларов, но НАСА и Пентагону она обходится в 1,5-4 раза дороже.
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"То, что на коммерческом рынке Маск продает пусковые услуги за 60 млн долларов США, а НАСА и минобороны США существенно дороже, не удивительно. Потому что на этих рынках у него разные конкуренты", - заявил Ионин.
Он пояснил, что на рынке коммерческих пусковых услуг Маск конкурирует с европейским носителем Ariane 5 (сейчас для конкуренции с ракетой SpaceX Falcon 9 компания Ariane ведёт разработку ракеты Ariane 6 - ред.) и ранее конкурировал с российским "Протоном-М". "Поэтому Маск предлагает цену чуть ниже, чем у них, в результате чего вышибает их с рынка", - говорит эксперт.
"В тендерах на запуски в интересах НАСА и Пентагона, которые закрыты для участия китайских, российских, европейских и иных зарубежных игроков, Маск конкурирует с американскими ракетами Delta IV и Atlas 5. НАСА покупает услуги запуска Atlas 5 за 150 млн долларов США. Поэтому Маск предлагает свои услуги по 100 млн и выбивает из тендера United Launch Alliance. Зачем ему продавать свои услуги как на коммерческом рынке за 60 млн, если даже за 100 млн он предложит цену ниже, чем у основного конкурента?" - отмечает эксперт.
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Кроме того, Ионин отметил, что в отчете "Главкосмос пусковые услуги" себестоимость ракеты Falcon 9 выводится из коммерческой цены запуска и заявлений руководства SpaceX. Однако реальную стоимость комплектующих назвать сложно, поскольку SpaceX непубличная компания и не раскрывает свою отчетность.
"Не нужно сравнивать себестоимость изготовления и цену контракта, они не всегда связаны. Одна связана с производством, другая - с рынком", - заявил Ионин.
В качестве примера эксперт привел многократную разницу между себестоимостью iPhone в 250-300 долларов США и ценой его продаж в диапазоне 700-1000 долларов. Противоположный пример - автомобильный и авиационный рынки, где "вилка" между себестоимостью и ценой продаж может быть минимальной, поскольку производитель в дальнейшем получит прибыль с обслуживания своей техники в период жизненного цикла, пояснил Ионин.
"Нельзя выводить стоимость ракеты из цены пуска, по которой ее продают", - подчеркнул он.
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РИА НаукаИлон МаскПротон-МSpaceX Falcon 9Андрей ИонинГлавкосмосКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXДмитрий Рогозин
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