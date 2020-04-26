Эксперт объяснил, почему Маск продает Пентагону "дорогие" ракеты

Ранее российская компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в сферу " Роскосмоса "), которая непосредственно конкурирует со SpaceX на рынке пусковых услуг, заявила , что у американской фирмы Илона Маска дешевые многоразовые ракеты, так как их реальную полную стоимость изначально оплачивает НАСА или минобороны США . До этого о демпинге со стороны SpaceX заявлял генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин . По его мнению, рыночная цена пуска ракеты-носителя Falcon-9 составляет примерно 60 миллионов долларов, но НАСА и Пентагону она обходится в 1,5-4 раза дороже.

"То, что на коммерческом рынке Маск продает пусковые услуги за 60 млн долларов США, а НАСА и минобороны США существенно дороже, не удивительно. Потому что на этих рынках у него разные конкуренты", - заявил Ионин.

Он пояснил, что на рынке коммерческих пусковых услуг Маск конкурирует с европейским носителем Ariane 5 (сейчас для конкуренции с ракетой SpaceX Falcon 9 компания Ariane ведёт разработку ракеты Ariane 6 - ред.) и ранее конкурировал с российским "Протоном-М" . "Поэтому Маск предлагает цену чуть ниже, чем у них, в результате чего вышибает их с рынка", - говорит эксперт.

"В тендерах на запуски в интересах НАСА и Пентагона, которые закрыты для участия китайских, российских, европейских и иных зарубежных игроков, Маск конкурирует с американскими ракетами Delta IV и Atlas 5. НАСА покупает услуги запуска Atlas 5 за 150 млн долларов США. Поэтому Маск предлагает свои услуги по 100 млн и выбивает из тендера United Launch Alliance. Зачем ему продавать свои услуги как на коммерческом рынке за 60 млн, если даже за 100 млн он предложит цену ниже, чем у основного конкурента?" - отмечает эксперт.

Кроме того, Ионин отметил, что в отчете " Главкосмос пусковые услуги" себестоимость ракеты Falcon 9 выводится из коммерческой цены запуска и заявлений руководства SpaceX. Однако реальную стоимость комплектующих назвать сложно, поскольку SpaceX непубличная компания и не раскрывает свою отчетность.

"Не нужно сравнивать себестоимость изготовления и цену контракта, они не всегда связаны. Одна связана с производством, другая - с рынком", - заявил Ионин.

В качестве примера эксперт привел многократную разницу между себестоимостью iPhone в 250-300 долларов США и ценой его продаж в диапазоне 700-1000 долларов. Противоположный пример - автомобильный и авиационный рынки, где "вилка" между себестоимостью и ценой продаж может быть минимальной, поскольку производитель в дальнейшем получит прибыль с обслуживания своей техники в период жизненного цикла, пояснил Ионин.