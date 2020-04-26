Экс-главу Пятигорска заключили под стражу по делу о превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 26 апр - РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего главу Пятигорска Льва Травнева по делу о превышении полномочий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В субботу ведомство сообщило о задержании Травнева.
"Сегодня в отношении бывшего главы города–курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении Травнева было возбуждено в пятницу по части 2 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий".
Ранее сотрудники главного управления установили, что чиновник подписал постановление администрации города Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке, расположенном в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, добавили в ведомстве.
Травнев занимал пост главы города Пятигорска с 20 октября 2006 года в течение 11 лет. Он 16 апреля вновь возглавил Пятигорск в должности исполняющего обязанности, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объяснил назначение необходимостью мобилизовать силы в борьбе с коронавирусом. Спустя неделю глава региона сказал, что Травнев уходит на больничный на несколько недель с поста исполняющего обязанности.