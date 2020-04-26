Экс-главу Пятигорска заключили под стражу по делу о превышении полномочий

"Сегодня в отношении бывшего главы города–курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники главного управления установили, что чиновник подписал постановление администрации города Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке, расположенном в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, добавили в ведомстве.