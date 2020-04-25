Источник сообщил о задержании бывшего главы Пятигорска Травнева

По его словам, против Травнева возбудили уголовное дело.

В Главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу подтвердили эту информацию. Как сообщила пресс-служба управления, Травнева задержали на 48 часов, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.