Источник сообщил о задержании бывшего главы Пятигорска Травнева

ПЯТИГОРСК, 25 апр — РИА Новости. Бывшего главу Пятигорска Льва Травнева задержали по делу о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, против Травнева возбудили уголовное дело.
В Главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу подтвердили эту информацию. Как сообщила пресс-служба управления, Травнева задержали на 48 часов, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Травнев стал главой Пятигорска в октябре 2006 года и занимал этот пост в течение 11 лет. До прошлой недели городом руководил Андрей Скрипник, но он ушел в отставку из-за ситуации с COVID-19. Тогда губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил исполняющим обязанности Травнева, объяснив это решение необходимостью мобилизовать силы в борьбе с заболеванием. Спустя неделю Травнев ушел на больничный.