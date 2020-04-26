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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T17:02
https://ria.ru/20200426/1570596060.html
В ДНР проходят учения гражданской защиты из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_8b9e07336d0f507ef93ae6c75c83b846.jpg
РИА Новости

В ДНР проходят учения гражданской защиты из-за коронавируса

17:02 26.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика проводит комплексные учения гражданской защиты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы аппарата главы ДНР.
В министерстве здравоохранения ДНР ранее заявили о 78 зараженных коронавирусом COVID-19 и двух летальных случаях.
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"В настоящее время в республике проводятся комплексные тренировки сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе таких тренировок отрабатываются навыки по реагированию в различных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, отрабатываются практические аспекты оперативной слаженной работы сотрудников соответствующих министерств и ведомств республики, а также мероприятия межреспубликанского взаимодействия", - говорится в сообщении.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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