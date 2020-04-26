В ДНР проходят учения гражданской защиты из-за коронавируса

"В настоящее время в республике проводятся комплексные тренировки сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе таких тренировок отрабатываются навыки по реагированию в различных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, отрабатываются практические аспекты оперативной слаженной работы сотрудников соответствующих министерств и ведомств республики, а также мероприятия межреспубликанского взаимодействия", - говорится в сообщении.