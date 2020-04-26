В ДНР проходят учения гражданской защиты из-за коронавируса

ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика проводит комплексные учения гражданской защиты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы аппарата главы ДНР.
В министерстве здравоохранения ДНР ранее заявили о 78 зараженных коронавирусом COVID-19 и двух летальных случаях.
"В настоящее время в республике проводятся комплексные тренировки сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе таких тренировок отрабатываются навыки по реагированию в различных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, отрабатываются практические аспекты оперативной слаженной работы сотрудников соответствующих министерств и ведомств республики, а также мероприятия межреспубликанского взаимодействия", - говорится в сообщении.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.