Почти все священники в Киево-Печерской лавре переболели COVID-19

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
"Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего в лавре переболели более 100 человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания. <...> Два человека умерли от коронавируса, и еще один скончался, который несколько недель жил в монастыре", — рассказал митрополит.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила письмо уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, в котором обратилась за содействием в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от верующих в России. Ответа от Денисовой не последовало, и Москалькова обратилась к ней повторно.
В свою очередь, депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз призвала украинские власти не допустить передачу лавре гуманитарной помощи из России. По ее мнению, в противном случае это может считаться изменой национальным интересам.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 185 странах зафиксировано свыше 2,8 миллиона заразившихся коронавирусом, 193 тысячи больных погибли. На Украине COVID-19 подтвердился у 8617 человек, 209 из них умерли, 840 пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.