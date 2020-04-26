Почти все священники в Киево-Печерской лавре переболели COVID-19

"Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего в лавре переболели более 100 человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания. <...> Два человека умерли от коронавируса, и еще один скончался, который несколько недель жил в монастыре", — рассказал митрополит.