Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:02
https://ria.ru/20200426/1570595942.html
Почти все священники в Киево-Печерской лавре переболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599869_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_8914816dea158123f888a07ca4593274.jpg
РИА Новости

Почти все священники в Киево-Печерской лавре переболели COVID-19

16:59 26.04.2020 (обновлено: 11:02 27.04.2020)
137636
© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
"Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего в лавре переболели более 100 человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания. <...> Два человека умерли от коронавируса, и еще один скончался, который несколько недель жил в монастыре", — рассказал митрополит.
Киев
21 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
В Киеве разработали план ослабления карантина из-за коронавируса
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила письмо уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, в котором обратилась за содействием в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от верующих в России. Ответа от Денисовой не последовало, и Москалькова обратилась к ней повторно.
В свою очередь, депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз призвала украинские власти не допустить передачу лавре гуманитарной помощи из России. По ее мнению, в противном случае это может считаться изменой национальным интересам.
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин
26 апреля, 16:23Распространение нового коронавируса
Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 185 странах зафиксировано свыше 2,8 миллиона заразившихся коронавирусом, 193 тысячи больных погибли. На Украине COVID-19 подтвердился у 8617 человек, 209 из них умерли, 840 пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Куличи
20 апреля, 16:36Распространение нового коронавируса
На Украине завели пять дел из-за нарушения карантина церквями на Пасху
622512341915200
Распространение нового коронавирусаРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Ирина ФризКиево-Печерская ЛавраТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А про российских расскажите, бог их хранит или нет?
26 апреля, 17:16
iiljnix
270534213077
Это аплодисменты стоя🙈👏👏
26 апреля, 17:06
Artrua
3533212271
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Лента новостейМолния