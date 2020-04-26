В Казахстане закрыли на карантин колонию из-за коронавируса у осужденной

НУР-СУЛТАН, 26 апр - РИА Новости. Женскую колонию закрыли на карантин в Алма-Атинской области Женскую колонию закрыли на карантин в Алма-Атинской области Казахстана после обнаружения коронавируса у беременной осужденной, сообщила в воскресенье пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

"В учреждении ЛА-155/4 (женская колония) поселка Жаугашты Алма-Атинской области у осужденной беременной женщины выявлена коронавирусная инфекция. Ранее в связи с подготовкой к родовому процессу она дважды обследовалась в центральной районной больницы (ЦРБ) Илийского района, которая впоследствии была закрыта на карантин, поскольку у пациентов данного учреждения был выявлен COVID-19", - говорится в сообщении комитета.

По данным ведомства, "до выявления инфекции она находилась в медицинской части учреждения в условиях изоляции от других осужденных, находящихся на лечении". "Видимых симптомов коронавируса (повышенная температура, кашель и других) у осужденной не наблюдалось. Тем не менее, после того, как районная больница закрылась на карантин, она наблюдалась в отдельной палате медицинской части на территории колонии, чтобы исключить вероятность заражения других осужденных", - проинформировали в комитете.

В информации уточняется, что "наличие коронавирусной инфекции выявлено в результате обследования для госпитализации в роддом, после чего она была незамедлительно доставлена бригадой скорой помощи в ЦРБ". Осужденные, контактировавшие с женщиной, переведены в инфекционный изолятор, у них взяты анализы.

"В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания постановлением главного санитарного врача Илийского района в учреждении введен режим карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, личный состав переведен на казарменное положение без возможности выхода за пределы учреждения", - сообщили в комитете.

Алма-Ате и Шымкенте. В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,6 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане