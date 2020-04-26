Россия приостановила экспорт зерна

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе.

В конце марта правительство приняло постановление о введение квоты на ряд зерновых культур. Объем — семь миллионов тонн.