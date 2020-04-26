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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T16:59
https://ria.ru/20200426/1570594251.html
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571807_0:185:3116:1938_1036x0_80_0_0_fc4d320f75f2a683bf303389368c5010.jpg
РИА Новости

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

15:43 26.04.2020 (обновлено: 16:59 26.04.2020)
39531
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV
Сотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
"Ну а дальше, <...> смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают", — заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По мнению Лобзина, режим всеобщей самоизоляции, который ввели в большинстве российских регионов, не будет продолжаться до создания вакцины от COVID-19.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в Кремле пока не решили, когда снимут ограничительные меры, но эти шаги будут делать поэтапно.
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Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 185 странах. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.
В России, по последним данным, выявили почти 81 тысячу заболевших COVID-19. Выздоровели 6767 пациентов, 747 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Найдется хоть один нормальный человек со своим мнением, который признается, что все это бессмысленная преступная клоунада ? Похоже, что нет.
26 апреля, 18:36
nnuxser
1900013
Вообще то дети учатся и школьники, и студенты техникумов и вузов.
26 апреля, 17:26
Александр Бородин
501008
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