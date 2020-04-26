Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
"Ну а дальше, <...> смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают", — заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По мнению Лобзина, режим всеобщей самоизоляции, который ввели в большинстве российских регионов, не будет продолжаться до создания вакцины от COVID-19.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в Кремле пока не решили, когда снимут ограничительные меры, но эти шаги будут делать поэтапно.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 185 странах. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.
В России, по последним данным, выявили почти 81 тысячу заболевших COVID-19. Выздоровели 6767 пациентов, 747 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.