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2020-04-26T15:42
https://ria.ru/20200426/1570594010.html
Аксенов назвал Кьезу большим другом России
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РИА Новости

Аксенов назвал Кьезу большим другом России

15:35 26.04.2020 (обновлено: 15:42 26.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИтальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с кончиной итальянского журналиста, писателя, общественного деятеля, неоднократного участника Ялтинского экономического форума Джульетто Кьезы, отметив его смелость в стремлении донести правду о Крыме.
Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.
"Талантливый журналист, писатель, общественный деятель, он был большим другом нашей страны, неоднократно бывал в российском Крыму, участвовал в составе итальянской делегации в Ялтинском международном экономическом форуме. Джульетто Кьеза, в отличие от многих своих западных коллег, никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте", отметив, что лично знал журналиста.
Аксенов добавил, что Кьеза сделал все для того, чтобы донести эту правду до международной общественности, разбить пропагандистские мифы, прорвать информационную блокаду полуострова.
"Выражаю родным и близким Джульетто Кьезы самые глубокие и искренние соболезнования. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - написал Аксенов.
Кьеза свыше 20 лет проработал в Москве собкором итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году был избран депутатом Европарламента, работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".
Журналист, общественный деятель, член Зиновьевского клуба Джульетто Кьеза на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
26 апреля, 15:00
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы
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Умер Джульетто КьезаЕвропарламентДжульетто КьезаСергей Аксенов (политик)Республика КрымИталияВ мире
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