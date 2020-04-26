Аксенов назвал Кьезу большим другом России

Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год . Архивное фото

Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с кончиной итальянского журналиста, писателя, общественного деятеля, неоднократного участника Ялтинского экономического форума Джульетто Кьезы , отметив его смелость в стремлении донести правду о Крыме

Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.

"Талантливый журналист, писатель, общественный деятель, он был большим другом нашей страны, неоднократно бывал в российском Крыму, участвовал в составе итальянской делегации в Ялтинском международном экономическом форуме. Джульетто Кьеза, в отличие от многих своих западных коллег, никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме", - написал Аксенов на своей странице в " ВКонтакте ", отметив, что лично знал журналиста.

Аксенов добавил, что Кьеза сделал все для того, чтобы донести эту правду до международной общественности, разбить пропагандистские мифы, прорвать информационную блокаду полуострова.

"Выражаю родным и близким Джульетто Кьезы самые глубокие и искренние соболезнования. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - написал Аксенов.