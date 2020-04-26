Посольство РФ предупредило о продлении комендантского часа в Шри-Ланке

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике предупредило россиян о продлении комендантского часа властями Шри-Ланки из-за COVID-19.
Ранее власти Шри-Ланки возобновили действие комендантского часа в стране на время выходных (25-26 апреля) в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом. Кроме этого, сообщалось, что власти страны с 20 марта ввели ограничения на перемещения по острову в определенные часы. 20 апреля власти сократили действие комендантского часа с 20.00 до 05.00 за исключением ряда районов.
"Комендантский час в дистриктах Коломбо, Гампаха, Калутара и Путталам продлится до 05:00 4 мая. На остальной территории Шри-Ланки комендантский час будет вводиться с 27 апреля по 1 мая с 20:00 до 05:00, а затем 1 мая с 20:00 до дальнейших распоряжений".
Российское посольство отметило, что в районах, где будет снят комендантский час, под запретом остается использование основных дорог и передвижение между дистриктами; выход на улицу разрешен только для приобретения лекарств и продовольствия. При этом сохраняется возможность добраться до аэропорта города Коломбо для вылета.
Согласно последним данным, на острове находятся 420 пациентов с коронавирусом, причем 46 из них заболели в прошедшую пятницу. Погибли семь человек, выздоровели 190 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф