Посольство РФ предупредило о продлении комендантского часа в Шри-Ланке

Ранее власти Шри-Ланки возобновили действие комендантского часа в стране на время выходных (25-26 апреля) в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом. Кроме этого, сообщалось, что власти страны с 20 марта ввели ограничения на перемещения по острову в определенные часы. 20 апреля власти сократили действие комендантского часа с 20.00 до 05.00 за исключением ряда районов.