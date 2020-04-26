В Марий Эл умерла женщина с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Пятидесятилетняя женщина с коронавирусом и раком легкого скончалась в Пятидесятилетняя женщина с коронавирусом и раком легкого скончалась в Марий Эл , это второй случай гибели от COVID-19 в республике, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.

Ранее в регионе умерла 37-летняя женщина, больная коронавирусом , у нее были хронические болезни, в том числе сахарный диабет.

"Вчера умерла женщина в возрасте 50 лет. У нее был рак легкого, недавно ей удалили часть легкого. Это второй случай гибели пациента с коронавирусом в Марий Эл", - рассказали агентству в оперштабе.

По данным на 26 апреля, в Марий Эл подтверждены 24 новых случая заболевания, итого 431 заболевший, 46 человек выписаны в связи с выздоровлением.

Как сообщает региональный минздрав, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 245 человек. В тяжелом состоянии – 39 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 175, в состоянии легкой степени тяжести – 31 пациент. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 74. С подтвержденной коронавирусной инфекцией в стационарах республики лечатся 109 человек.