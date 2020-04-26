Во Владимирской области число заразившихся COVID-19 достигло 475

"По состоянию на 26 апреля во Владимирской области лабораторно подтверждено 48 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 11 - в Петушках, по 8 - в Гусь-Хрустальном и Коврове, 7 - в Судогодском, 6 - во Владимире, 3 - в Муромском, и по одному случаю в Собинке, Суздале, Юрьеве-Польском, Александрове, Киржаче. Всего в регионе зарегистрировано 475 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.