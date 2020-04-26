Во Владимирской области число заразившихся COVID-19 достигло 475

ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 48, всего в регионе 475 заболевших, сообщила администрация региона.
"По состоянию на 26 апреля во Владимирской области лабораторно подтверждено 48 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 11 - в Петушках, по 8 - в Гусь-Хрустальном и Коврове, 7 - в Судогодском, 6 - во Владимире, 3 - в Муромском, и по одному случаю в Собинке, Суздале, Юрьеве-Польском, Александрове, Киржаче. Всего в регионе зарегистрировано 475 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Одиннадцать пациентов выздоровели.
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