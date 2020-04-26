Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

"Умер Джульетто Кьеза. Умный, пассионарный, по-итальянски шумный и вездесущий, он работал у нас несколько лет. Царство Небесное", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Как сообщил друг журналиста Эннио Бордато, у Кьезы ранее была операция, но начались осложнения, возможно, связанные с коронавирусом. Позднее он уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы — журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной его смерти стал инфаркт. По словам Бордато, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.