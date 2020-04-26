Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью известного итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьезы.
Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.
"Умер Джульетто Кьеза. Умный, пассионарный, по-итальянски шумный и вездесущий, он работал у нас несколько лет. Царство Небесное", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Как сообщил друг журналиста Эннио Бордато, у Кьезы ранее была операция, но начались осложнения, возможно, связанные с коронавирусом. Позднее он уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы — журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной его смерти стал инфаркт. По словам Бордато, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
Кьеза свыше 20 лет проработал в Москве собкором итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году был избран депутатом Европарламента, работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС — Россия. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".
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