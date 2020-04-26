Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

"У него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с вирусом (коронавирусом. — Прим. ред.)", — сказал Бордато.

Позднее он уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы — журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной его смерти стал инфаркт.

По его словам, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.