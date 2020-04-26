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2020-04-26T15:42
https://ria.ru/20200426/1570587253.html
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
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РИА Новости

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

12:10 26.04.2020 (обновлено: 15:42 26.04.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинЖурналист, общественный деятель, член Зиновьевского клуба Джульетто Кьеза на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"
Журналист, общественный деятель, член Зиновьевского клуба Джульетто Кьеза на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
© РИА Новости / Александр Натрускин
РИМ, 26 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет, заявил РИА Новости его друг, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато.

"У него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с вирусом (коронавирусом. — Прим. ред.)", — сказал Бордато.

Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. 2014 год
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Позднее он уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы — журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной его смерти стал инфаркт.
По его словам, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
Более 20 лет Кьеза проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году он был избран депутатом Европарламента, работал заместителем председателя Комиссии по делам международной торговли, а также в ряде других парламентских комиссий. Был членом делегации от парламентской комиссии ЕС — Россия, делегации от парламентской комиссии ЕС — Казахстан, ЕС — Киргизия и ЕС — Узбекистан. В 2009 году он был выдвинут кандидатом на выборах в Европарламент в Латвии от партии "ЗаПЧЕЛ — За права человека в единой Латвии", но не был избран. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".
Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза
26 марта 2019, 12:47
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В последние годы Кьеза активно занимался проектом онлайн-телевидения Pandora TV, вел блог и сотрудничал с несколькими изданиями, в том числе писал колонки для Sputnik Italia.
Его перу принадлежат свыше 20 книг, многие из которых посвящены современной истории России и позднего СССР.
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Умер Джульетто КьезаЕвропарламентЛатвияДжульетто КьезаИталияВ мире
Популярные комментарии
Очень жалко . Умный образованный . Соболезную .
26 апреля, 12:11
ppavelsmetkin
112111700
Соболезную. (((
26 апреля, 12:14
nKnakis Kamakis
85111400
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