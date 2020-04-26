В Пензенской области еще десять пациентов вылечились от COVID-19

САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Десять пациентов в воскресенье завершили лечение от коронавируса в Пензенской области, общее число вылечившихся в области выросло до 58 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 26 апреля лабораторно подтвержден 261 случай коронавируса. К 25 апреля шесть человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 48 человек. В числе заболевших есть 11 детей от одного месяца до 15 лет.
"Сегодня выписаны восемь взрослых, перенесших коронавирус, и двое малышей до года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.