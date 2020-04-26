В Пензенской области еще десять пациентов вылечились от COVID-19

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

"Сегодня выписаны восемь взрослых, перенесших коронавирус, и двое малышей до года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.