В Харьковской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психбольнице

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психиатрической больнице №1 Харьковской области на Украине, на данный момент известно об 11 заболевших COVID-19, об этом сообщил председатель областной администрации Алексей Кучер.
"Как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1, где находятся жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского и Зачепиловского районов", - написал Кучер в своем Facebook.
Ранее минздрав Украины сообщал о 147 случаях инфицирования коронавирусом в Харьковской области. Всего же по Украине зафиксировано 8617 случаев COVID-19, 209 из которых стали летальными, 840 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.