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2020-04-26T14:44
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Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина
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РИА Новости

Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина

14:40 26.04.2020 (обновлено: 14:44 26.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ответит на звонок Владимира Путина максимально быстро, если будет в этот момент в рабочем кабинете.
Путин на этой неделе провел ряд совещаний по видеосвязи с губернаторами, в ходе которых звонил министру транспорта Евгению Дитриху, вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру обороны Сергею Шойгу.

"Если я буду в рабочем кабинете, то, конечно, максимально быстро. Это главный телефон. Но бывают моменты, когда чиновник может быть в соседнем кабинете, в зале совещаний. Я понимаю, что журналистам хочется считать количество секунд, за которые поднимается трубка, но это абсолютно рабочая ситуация", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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