Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина

"Если я буду в рабочем кабинете, то, конечно, максимально быстро. Это главный телефон. Но бывают моменты, когда чиновник может быть в соседнем кабинете, в зале совещаний. Я понимаю, что журналистам хочется считать количество секунд, за которые поднимается трубка, но это абсолютно рабочая ситуация", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".